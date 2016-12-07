رسميا و بالصورة..باي باي ميديتيل ﻿

شوف تيفي:
توصل اليوم الأربعاء، المغاربة من زبناء الفاعل الثاني في الاتصالات "ميديتيل" برسالة نصية تخبرهم أنه ابتداء من التاسع دجنبر سيتغير اسم ميديتيل إلى أورانج.
و علمت "شوف تيفي" من مصادر داخل الشركة،أن أورانج ستباشر حملتها الإعلانية ابتداء من يوم غد الخميس قصد الترويج لاسمها الجديد.
و كان المدير العام لشركة أورانج بفرنسا ستيفن ميتلينغ،قد صرح لشوف تيفي على هامش ندوة عقدها بفرنسا أكتوبر الماضي، بأن شركة "أورانج" العالمية ،ستقدم لزبنائها عدة مزايا خاصة بالاتصالات للمغاربة فضلا عن عروض خاصة و مغرية.
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