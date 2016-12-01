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بعد أنجيلينا جولي ..كيم كارديشيان تطلب الطلاق من زوجها بسبب مرضه النفسي

بتاريــخ : 7 دجنبر 2016 / 22:03 بعد أنجيلينا جولي ..كيم كارديشيان تطلب الطلاق من زوجها بسبب مرضه النفسي | منوعات
بعد أنجيلينا جولي ..كيم كارديشيان تطلب الطلاق من زوجها بسبب مرضه النفسي
كشف جريدة الدايلي ميل البريطانية، أن نجمة تلفزيون الواقع ''كيم كارديشيان''، طلبت من محاميها أن يباشر إجراءات الطلاق من زوجها المغني كاني ويست.

شوف تيفي:

كشف جريدة الدايلي ميل البريطانية، أن نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارديشيان"، طلبت من محاميها أن يباشر إجراءات الطلاق من زوجها المغني كاني ويست.

و أفادت ذات المصادر، استنادا لمصدر مقرب من النجمة الأمريكية أن "الأمر سيأخذ وقتا، قبل أن تقدم كيم على أي خطوة، لكنها لا تريد الاستمرار في زواجها مع ويست"، مردفا أن كيم تعمل على مساعدة زوجها كاني منذ نونبر بعد تعرضه لأزمة صحية نتيجة انهيار عصبي، "إلا أنها تحس أنها محاصرة في هذا الزواج منذ مدة.

و أضافت، أن كيم عقدت عدة جلسات للتشاور مع محاميها بخصوص الانفصال، وأنها بالفعل على وشك البدء في اتخاذ الإجراءات الرسمية وتحضير المستندات اللازمة لذلك.

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