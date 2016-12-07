حصري : بن كيران لأخنوش: طلقنا الفراجة ..إلى بغيتي الوزاراء اللي كانوا عندكم خودوهم وخلّينا نتوكلوا على الله ﻿

كشفت مصادر مطلعة، حضرت الزيارة التي قام بها رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار رفقة كل من الوزير حفيظ العلمي، وقياديين بالحزب عشية اليوم الأربعاء بمنزل رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران لتقديم التعازي

شوف تيفي

كشفت مصادر مطلعة، حضرت الزيارة التي قام بها رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار رفقة كل من الوزير حفيظ العلمي، وقياديين بالحزب عشية اليوم الأربعاء بمنزل رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران لتقديم التعازي في وفاة والدته "مفتاحة الخزرجي"، أن موضوع تشكيل الحكومة كان حاضرا في اللقاء خاصة بعد إلتحاق نبيل بن عبد الله.

وبالرغم من كون اللقاء الذي جمع عشية اليوم بين أخنوش وعبد الإله بن كيران بمنزل هذا الأخير كان ذو طابع خاص، قالت ذات المصادر، أن "البلوكاج الحكومي" تسلل إلى الحديث الذي دار بين الحاضرين، حيث قدم بن كيران عرضا جديدا لرئيس حزب التجمع الوطني للأحرار أمام الحاضرين إختزله في جملة واحدة بالدارجة المعهودة على بن كيران وهي "طلقنا الفراجة وإلى بغيتي الوزارات اللي كانوا عندكوم في الحكومة السابقة خودوهم وخلينا نتوكلوا على الله".

وأفادت ذات المصادر، أن عزيز أخنوش حاول تجاوز النقاش الخاص بتشكيل الحكومة، حيث رد على بن كيران هو الآخر "يكون خير" دون جواب واضح، مؤجلا موضوع تشكيل الحكومة إلى حين إستكماله الجولة التي يقوم بها إلى جهات المغرب للوقوف على هياكله التنظيمية.

وأضاف ذات المصدر، أن اللقاء بين الطرفين كان وديا وأخويا بين الطرفين، حيث لم يدع بن كيران اللقاء يمر دون ذكر بعض من الأمثلة التي يتميز بها خاصة وحضور الوزير حفيظ العلمي الذي شارك بالحديث هو الآخر، في حين إكتفى نبيل بن عبد الله بلزوم الصمت والإبتسامة في وجه الحاضرين، حسب تعبير ذات المصادر.