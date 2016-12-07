بالصور : الدكاترة المعطلين يعتصمون بالأمانة العامة للحكومة بعد تراجع الوزير الداودي عن تعهداته ﻿

كشفت مصادر مطلعة، أن 35 من حاملي شهادة الدكتوراه، دخلوا في إعتصام نهاري مفتوح، منذ أكثر من 7 أسابيع أمام الأمانة العامة للحكومة، بعد ثلاثة لقاءات مع الوزير السابق الحسين الداودي الذي وعدهم بحل الملف



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كشفت مصادر مطلعة، أن 35 من حاملي شهادة الدكتوراه، دخلوا في إعتصام نهاري مفتوح، منذ أكثر من 7 أسابيع أمام الأمانة العامة للحكومة، بعد ثلاثة لقاءات مع الوزير السابق الحسين الداودي الذي وعدهم بحل الملف قبل فوزه بمقعد برلماني بمدينة بني ملال.

وأضاف ذات المصدر، أن الإصلاحات التي جاءت بها الحكومة الحالية في التعليم العالي، والمتمثلة في تخصيص مناصب للموظفين للعمل كأساتذة مساعدين يضرب في العمق الشعارات التي ترفعها الحكومة من قبيل تكافؤ الفرص والكفاءة العلمية.

وأفاد ذات المصدر، أن لجنة من الدكاترة المعطلين عقدت ثلاث لقاءات مع الوزير السابق لحسن الداودي الذي تعهد بدراسة ملفهم والبحث عن حل لملفهم، لكنه تراجع عن ذلك مع إقتراب الإنتخابات التشريعية بهدف التفرغ لدائرته الإنتخابية.

وقال ذات المصدر، أن منح مبلغ 5 آلاف درهم للطلبة الباحثين في الدكتوراه لتدريس 15 ساعة في الأسبوع هو ضرب جودة التعليم العالي في العمق، حيث أن إعداد حصة للطلبة مدتها 4 ساعات يتطلب البحث والإعداد للحصة أكثر من 4 ساعات، فكيف يستقيم ذلك؟ يضيف ذات المصدر.