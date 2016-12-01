 عصابة إجرامية خطيرة متخصصة في سرقة السيارات بأيت ملول..وها كيفاش كتم السرقة ﻿
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عصابة إجرامية خطيرة متخصصة في سرقة السيارات بأيت ملول..وها كيفاش كتم السرقة

بتاريــخ : 7 دجنبر 2016 / 21:31 عصابة إجرامية خطيرة متخصصة في سرقة السيارات بأيت ملول..وها كيفاش كتم السرقة | حوادث و حقوق
عصابة إجرامية خطيرة متخصصة في سرقة السيارات بأيت ملول..وها كيفاش كتم السرقة
تمكنت الشرطة القضائية بأيت ملول، أمس الثلاثاء، من إيقاف شخص في عقده الثاني، من أجل تكوين عصابة إجرامية متخصصة في السرقة من داخل السيارات.

"شوف تيفي"



تمكنت الشرطة القضائية بأيت ملول، أمس الثلاثاء، من إيقاف شخص في عقده الثاني، من أجل تكوين عصابة إجرامية متخصصة في السرقة من داخل السيارات.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن إيقاف المشتبه فيه البالغ من العمر 24 سنة ، وهو من ذوي السوابق القضائية في ميدان السرقات، جرى بعد تفعيل تحريات ميدانية أعقبتها عملية مراقبة وترصد، إثر توصل مصالح الأمن بشكايات مواطنين بشأن تعرض محتويات سياراتهم المستوقفة للسرقة.

وأوضح المصدر ذاته بأن البحث الأولي، كشف بأن الموقوف يعمد رفقة اثنين من شركائه إلى استعمال سيارات في ملكية وكالات للكراء للتجوال بمختلف أحياء المدينة بحثا عن السيارات غير المحروسة، حيث يتولى هو الولوج إلى داخل السيارة باستعمال مفاتيح مزورة أو عن طريق الكسر، فيما يتولى معاونيه مهمة التأهب والاستعداد للانطلاق بالسيارة المكتراة في حال حصول طارئ.

وأكد نفس المصدر بأن الموقوف، اعترف باقتراف العديد من عمليات السرقة، في الوقت الذي أسفرت عملية التفتيش المنجزة بشأن هذه القضية عن حجز عدة أشياء وحاجيات متحصلة من السرقة.

 

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