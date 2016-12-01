التعالي على القانون فين كيوصل.. شرطي يرسل سائق إلى السجن وها علاش ﻿

لم يستسغ سائق سيارة عادية أن يتم توقيفه من طرف شرطي مرور بعد ما حرق الضو الأحمر، حيث شبع سبان في الشرطي بعدما حرر له محضر مخالفة إلا أن السائق تمادى وقطع المحضر، الشيء الذي عجل بتوقيف السائق وإحالته

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لم يستسغ سائق سيارة عادية أن يتم توقيفه من طرف شرطي مرور بعد ما حرق الضو الأحمر، حيث شبع سبان في الشرطي بعدما حرر له محضر مخالفة إلا أن السائق تمادى وقطع المحضر، الشيء الذي عجل بتوقيف السائق وإحالته للتحقيق.

وكشف مصدر من هيئة المحامين أن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أدانت السائق المذكور بشهر حبسا نافذا و500 درهم كغرامة، وذلك بعد متابعته بتهمة إهانة موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه وإتلاف مطبوع إداري.



