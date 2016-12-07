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الطرد ووقف التكليف يدفع بنقابة ''البيجيدي'' للإعتصام ضد الوزيرة الحقاوي

بتاريــخ : 7 دجنبر 2016 / 21:03 الطرد ووقف التكليف يدفع بنقابة البيجيدي للإعتصام ضد الوزيرة الحقاوي | بوليتيك
الطرد ووقف التكليف يدفع بنقابة ''البيجيدي'' للإعتصام ضد الوزيرة الحقاوي
يعتصم مستخدمو التعاون الوطني التابعين للنقابة الوطنية للإتحاد المغربي للشغل، أمام الإدارة المركزية للتعاون الوطني، بعد علمهم إستعداد مكتب التعاون الوطني لطرد 23 متعاقد ومتعاقدة.

 

شوف تيفي 


يعتصم مستخدمو التعاون الوطني التابعين للنقابة الوطنية للإتحاد المغربي للشغل، أمام الإدارة المركزية للتعاون الوطني، بعد علمهم إستعداد مكتب التعاون الوطني لطرد 23 متعاقد ومتعاقدة.

وكشفت مصدر نقابي في إتصال هاتفي مع "شوف تيفي" من داخل المعتصم، أن تنسيقية مستخدمي التعاون الوطني والنقابة الوطنية للإتحاد المغربي للشغل لن يتراجعوا عن الإستمرار في شكلهم الإحتجاجي، حيث أنهم راسلوا جميع المسؤولين بما فيهم الوزيرة بسيمة الحقاوي لكن ملفهم بقي في مكانه منذ عامين، حيث أن إدارة التعاون الوطني أغلقت باب الحوار في وجه العمل النقابي.

وأضاف ذات المصدر، أن "23 متصرفا بالتعاقد سيتم طردهم بعد 5 سنوات من العمل، تزامنا مع إجراء مباراة لتوظيف 143 منصبا جديدا"، مستنكرا وقف تكليف موظفين كانوا رهن الإشارة من وزارة الأسرة والتضامن التي تشرف عليها الوزيرة بسيمة الحقاوي.

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الإستمرار المكتب التعاون الوطني الإعتصام شوف تيفي

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