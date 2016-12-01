هذا هو موعد الحسم في قضية سعد المجرد ﻿

علمت ''شوف تيفي'' بأن قضية سعد المجرد ستعرف الأسبوع المقبل، الحسم النهائي، حيث سيعلن القضاء الفرنسي عن فتح ملف النقاش وبداية المرافعات.



"شوف تيفي"



علمت "شوف تيفي" بأن قضية سعد المجرد ستعرف الأسبوع المقبل، الحسم النهائي، حيث سيعلن القضاء الفرنسي عن فتح ملف النقاش وبداية المرافعات.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الجلسة التي ستعقد وسط الأسبوع القادم ،ستكون مهمة بالنسبة للفنان المغربي الذي ستتم متابعته إما في حالة سراح أو اعتقال.

وتجدر الإشارة إلى أن مصدر "شوف تيفي" القريب جدا من هيئة الدفاع عن الفتاة الفرنسية "لورا بريول"، أكد بأن هذه الأخيرة تقدمت بطلب للقيام بخبرة طبية تعزز بها الدفوعات الخاصة بالقضية.



