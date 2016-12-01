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دول الخليج تنوه بالشراكة الإستراتيجية مع المغرب والأردن

بتاريــخ : 7 دجنبر 2016 / 20:58 دول الخليج تنوه بالشراكة الإستراتيجية مع المغرب والأردن | بوليتيك
دول الخليج تنوه بالشراكة الإستراتيجية مع المغرب والأردن
أعرب قادة دول مجلس التعاون الخليجي عن إرتياحهم العميق لما تحقق من تقدم في تعزيز الشراكة الإستراتيجية القائمة مع كل من المملكتين المغربية والأردنية، ترسيخا لعلاقات الأخوة الوطيدة التي تجمع دول


شوف تيفي

أعرب قادة دول مجلس التعاون الخليجي عن إرتياحهم العميق لما تحقق من تقدم في تعزيز الشراكة الإستراتيجية القائمة مع كل من المملكتين المغربية والأردنية، ترسيخا لعلاقات الأخوة الوطيدة التي تجمع دول المجلس مع البلدين الشقيقين.

وأفاد البيان الختامي للمجلس الأعلى الصادر عقب اختتام دورته السابعة والثلاثين اليوم الأربعاء بالبحرين، عن ارتياح قادة دول الخليج عن الجهود الحثيثة التي يبذلها المجلس الوزاري والأمانة العامة لتعزيز الشراكات الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون وعدد من الدول والمجموعات الدولية، داعيا إلى الإسراع بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في مجموعات العمل واللجان المشتركة التي تم تشكيلها لهذا الغرض.

وطالب البيان الختامي للقمة في دورتها السابعة والثلاثين المنعقدة في العاصمة البحرينية المنامة يومي 6 و7 دجنبر إيران بتغيير سياستها في المنطقة، واستنكر تدخلاتها في شؤون دولها، وطالبها بإنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث.

كما أكد البيان على أن أمن الخليج كلٌّ لا يتجزأ وأنه يسهم في حفظ الأمن الإقليمي، مشددا على ضرورة توحيد المناهج التعليمية وتنسيق السياسات والخطط في مختلف المجالات.

 

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