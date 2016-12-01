القراية مشات فيها.. فرض رسوم بجامعة محمد الخامس وها علاش ﻿

يبدو أن جامعة محمد الخامس سبقات الفرح بليلة، وفي ظل الجدل الكبير الذي خلقه مشروع قرار إلغاء مجانية التعليم، فرضت جامعة محمد الخامس وهي من أعرق الجامعات رسوما مالية على كل من الموظفين والمأجورين

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يبدو أن جامعة محمد الخامس سبقات الفرح بليلة، وفي ظل الجدل الكبير الذي خلقه مشروع قرار إلغاء مجانية التعليم، فرضت جامعة محمد الخامس وهي من أعرق الجامعات رسوما مالية على كل من الموظفين والمأجورين الذين ينوون إكمال دراستهم في الماستر والإجازة.

وكشف مصدر من الطلبة بالجامعة المذكورة أنه من غير المعقول أن يتم ضرب مجانية التعليم بهذه الطريقة التي تعتبر غير مسؤولة، مشيرا أنه سيصبح من الآن هناك رسوم غير معقولة على الماستر والإجازة حيث حدد ثمن الأخيرة في 7500 درهم، ومليون سنتيم بالنسبة للماستر وذلك بصفة سنوية.

يذكر أن مجموعة من النقابات دعت نهاية الأسبوع الجاري إلى مسيرة سلمية احتجاجية ضد مشروع قرار إلغاء مجانية التعليم بالرباط، وذلك من أجل الضغط على المجلس الأعلى للتربية والتكوين من أجل التراجع عنه، حيث كان عزيمان قد أثار جدلا ونقاشا كبيرا بسبب إعلان إلغاء مجانية التعليم.



