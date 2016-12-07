يهم الوزير الوردي : بالوثيقة / خطير .مستشفى يعطي موعدا لسيدة عجوز مهددة بالعمى للفحص إلى أكتوبر 2017 ..أي بعد سنة من الآن !! ﻿

في استهتار تام بصحة المرضى وتغييب للضمير والإنسانية في التعامل مع المواطنين، تسلمت سيدة عجوز ''خطاب جميلة'' ،قادمة من مدينة أزمور، اليوم ،الأربعاء 7 دجنبر 2016، موعدا مؤجلا لعام، وهي التي تشتكي من مرض

شوف تيفي

في استهتار تام بصحة المرضى وتغييب للضمير والإنسانية في التعامل مع المواطنين، تسلمت سيدة عجوز "خطاب جميلة" ،قادمة من مدينة أزمور، اليوم ،الأربعاء 7 دجنبر 2016، موعدا مؤجلا لعام، وهي التي تشتكي من مرض مزمن في عينيها ولم تعد تر بهما كثيرا، ومهددة بالعمى لكبر سنها، الوثيقة تكشف أن الموعد سيكون بشهر أكتوبر القادم من سنة 2017 أي بعد سنة من اليوم.

خطاب جميلة سيدة أرملة وفقيرة، لم يفحصها الطبيب أبدا ولم يكشف عنها وعوملت بإهمال تام وتجاهل غريب حسب قولها .

وفي اتصال بشوف تيفي قالت جميلة أنها تتوفر على بطاقة الرميد، وسمعت أن من خلاله يمكنها العلاج مجانا، فقصدت أمس المستشفى المحلي لحيها على الساعة التاسعة صباحا، بطريق شاطئ الحوزية لمدينه أزمور، والذي حولها بدوره إلى المستشفى الكبير بنفس المدينة أيضا ، وهو الآخر أرسلها في رحلة مكوكية بدون رحمة أو شفقة إلى مدينة الجديدة للتوجه قسرا إلى مستشفى محمد الخامس، والذي قامت اليوم بزيارته، على الساعة 10:00صباحا، دون أن تجد آذانا صاغية وقلبا رؤوفا يعطف على حالها، ويأخذ بيدها من باب الواجب وليس الإحسان.

فلم تر الطبيب أبدا بل سلموها وثيقة تحيلها على تاريخ : اكتوبر سنة 2017 !!!

فأين وزير الصحة الوردي مما يقع بهذه المستشفيات ورحلة الجحيم التي قطعتها مواطنة مغلوب على أمرها تحمل الرميد بيدها المرتعشة ؟