 بالصورة.. لهذا السبب أحرق مهاجر مغربي جسده أمام قنصلية المغرب في مدريد ﻿
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بالصورة.. لهذا السبب أحرق مهاجر مغربي جسده أمام قنصلية المغرب في مدريد

بتاريــخ : 7 دجنبر 2016 / 20:00 بالصورة.. لهذا السبب أحرق مهاجر مغربي جسده أمام قنصلية المغرب في مدريد | دولي
بالصورة.. لهذا السبب أحرق مهاجر مغربي جسده أمام قنصلية المغرب في مدريد
لم يجد أحد المهاجرين المغاربة المقيمين بالديار الإسبانية، من طريقة أخرى إلا إحراق جسده أمام قنصلية المغرب في العاصمة الإسبانية مدريد، صباح اليوم الأربعاء.

شوف تيفي


لم يجد أحد المهاجرين المغاربة المقيمين بالديار الإسبانية، من طريقة أخرى إلا إحراق جسده أمام قنصلية المغرب في العاصمة الإسبانية مدريد، صباح اليوم الأربعاء.

وبحسب ما تناقلته بعض الصحف الإسبانية، فإقدام الشاب على حرق نفسه يأتي احتجاجا على سحب السلطات الإسبانية أوراق إقامته فوق ترابها.

وفي تفاصيل الواقعة، فإن المهاجر المعني كان قد غادر التراب الإسباني لمدة سنة ونصف متواصلة، مما جعل سلطات المدينة تلغي شهادة إقامته وفقا للقوانين المعمول بها في ما يخص إقامة الأجانب في إسبانيا.

وقد أدت هذه النازلة إلى استنفار عناصر السلطات الأمنية بمدينة مدريد، كما حاول طاقم من المسعفين إنقاذ المهاجر المغربي بعدمـا شرع في محاولة حرق ذاته.

 

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شوف تيفي مدريد إحراق مهاجر السلطات الأمنية

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