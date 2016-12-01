الملك محمد السادس يواصل زيارته للأدغال الإفريقية وزامبيا المحطة المقبلة ﻿

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كشفت مصادر إعلامية محلية، أن الملك محمد السادس، سيحل بزامبيا الجمعة المقبلة، قادما إليها من نيجيريا.
ويواصل الملك محمد السادس زيارته التاريخية لنيجيريا منذ أيام، حيث وقع عدة إتفاقيات إقتصادية وسياسية، أبرزها مد خط لأنابيب الغاز سيمر عبر دول غرب إفريقيا وصولا إلى المغرب.
وتأتي الزيارة المقبلة لدولة زامبيا نهاية الأسبوع الجاري، بعد زيارة تاريخية للملك محمد السادس، لكل من تنزانيا ورواندا ومدغشقر وإثيوبيا ونيجيريا التي مازالت زيارته لها مستمرة منذ أيام.
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