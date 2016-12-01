 الملك محمد السادس يواصل زيارته للأدغال الإفريقية وزامبيا المحطة المقبلة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

حصري : بن كيران لأخنوش: طلقنا الفراجة ..إلى بغيتي الوزاراء اللي كانوا عندكم خودوهم وخلّينا نتوكلوا على الله | بوليتيك

حصري : بن كيران لأخنوش: طلقنا الفراجة ..إلى بغيتي الوزاراء اللي كانوا عندكم خودوهم وخلّينا نتوكلوا

بالصور : الدكاترة المعطلين يعتصمون بالأمانة العامة للحكومة بعد تراجع الوزير الداودي عن تعهداته | بوليتيك

بالصور : الدكاترة المعطلين يعتصمون بالأمانة العامة للحكومة بعد تراجع الوزير الداودي عن تعهداته

عصابة إجرامية خطيرة متخصصة في سرقة السيارات بأيت ملول..وها كيفاش كتم السرقة | حوادث و حقوق

عصابة إجرامية خطيرة متخصصة في سرقة السيارات بأيت ملول..وها كيفاش كتم السرقة

التعالي على القانون فين كيوصل.. شرطي يرسل سائق إلى السجن وها علاش | حوادث و حقوق

التعالي على القانون فين كيوصل.. شرطي يرسل سائق إلى السجن وها علاش

الطرد ووقف التكليف يدفع بنقابة البيجيدي للإعتصام ضد الوزيرة الحقاوي | بوليتيك

الطرد ووقف التكليف يدفع بنقابة ''البيجيدي'' للإعتصام ضد الوزيرة الحقاوي

هذا هو موعد الحسم في قضية سعد المجرد | ثقافة و فنون

هذا هو موعد الحسم في قضية سعد المجرد

دول الخليج تنوه بالشراكة الإستراتيجية مع المغرب والأردن | بوليتيك

دول الخليج تنوه بالشراكة الإستراتيجية مع المغرب والأردن

القراية مشات فيها.. فرض رسوم بجامعة محمد الخامس وها علاش | مجتمع

القراية مشات فيها.. فرض رسوم بجامعة محمد الخامس وها علاش

يهم الوزير الوردي : بالوثيقة / خطير .مستشفى يعطي موعدا لسيدة عجوز مهددة بالعمى للفحص إلى أكتوبر 2017 ..أي بعد سنة من الآن !! | مجتمع

يهم الوزير الوردي : بالوثيقة / خطير .مستشفى يعطي موعدا لسيدة عجوز مهددة بالعمى للفحص إلى أكتوبر 2017

مهرجان مراكش.. وسياسة الإقصاء الممنهج!

الملك محمد السادس يواصل زيارته للأدغال الإفريقية وزامبيا المحطة المقبلة

بتاريــخ : 7 دجنبر 2016 / 19:57 الملك محمد السادس يواصل زيارته للأدغال الإفريقية وزامبيا المحطة المقبلة | بوليتيك
الملك محمد السادس يواصل زيارته للأدغال الإفريقية وزامبيا المحطة المقبلة
كشفت مصادر إعلامية محلية، أن الملك محمد السادس، سيحل بزامبيا الجمعة المقبلة، قادما إليها من نيجيريا.

شوف تيفي 


كشفت مصادر إعلامية محلية، أن الملك محمد السادس، سيحل بزامبيا الجمعة المقبلة، قادما إليها من نيجيريا.

ويواصل الملك محمد السادس زيارته التاريخية لنيجيريا منذ أيام، حيث وقع عدة إتفاقيات إقتصادية وسياسية، أبرزها مد خط لأنابيب الغاز سيمر عبر دول غرب إفريقيا وصولا إلى المغرب.

وتأتي الزيارة المقبلة لدولة زامبيا نهاية الأسبوع الجاري، بعد زيارة تاريخية للملك محمد السادس، لكل من تنزانيا ورواندا ومدغشقر وإثيوبيا ونيجيريا التي مازالت زيارته لها مستمرة منذ أيام.

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الملك زامبيا الزيارة التاريخية المغرب شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

حصري : بن كيران لأخنوش: طلقنا الفراجة ..إلى بغيتي الوزاراء اللي كانوا عندكم خودوهم وخلّينا نتوكلوا على الله | بوليتيك

حصري : بن كيران لأخنوش: طلقنا الفراجة ..إلى بغيتي الوزاراء اللي كانوا عندكم خودوهم وخلّينا نتوكلوا على الله

بالصور : الدكاترة المعطلين يعتصمون بالأمانة العامة للحكومة بعد تراجع الوزير الداودي عن تعهداته | بوليتيك

بالصور : الدكاترة المعطلين يعتصمون بالأمانة العامة للحكومة بعد تراجع الوزير الداودي عن تعهداته

الطرد ووقف التكليف يدفع بنقابة البيجيدي للإعتصام ضد الوزيرة الحقاوي | بوليتيك

الطرد ووقف التكليف يدفع بنقابة ''البيجيدي'' للإعتصام ضد الوزيرة الحقاوي

دول الخليج تنوه بالشراكة الإستراتيجية مع المغرب والأردن | بوليتيك

دول الخليج تنوه بالشراكة الإستراتيجية مع المغرب والأردن

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

اليازغي : حزب العدالة و التنمية لم يسبق له أن ناضل من أجل الديمقراطية بالبلاد بل استفاد من الأوضاع فقط | ضيف خاص
منذ 3 ساعات

اليازغي : حزب العدالة و التنمية لم يسبق له أن ناضل من أجل الديمقراطية بالبلاد بل استفاد من الأوضاع فقط

مالك مقلق | مغربي قهرو الشوماج ..كيحكرونا فهاذ البلاد و معاطيناش حقوقنا | خارج البلاطو

مالك مقلق | مغربي قهرو الشوماج ..كيحكرونا فهاذ البلاد و معاطيناش حقوقنا

من سلا..ساكنة مهددة بالتشرد بعد تعرضها للطرد من فندق قديم ..كنا كنخلصو الكرا و بغاو يجريو علينا | خارج البلاطو

من سلا..ساكنة مهددة بالتشرد بعد تعرضها للطرد من فندق قديم ..كنا كنخلصو الكرا و بغاو يجريو علينا

مباشرة بعد زيارته لمنزل بنكيران..أخنوش يطير إلى العيون و الداخلة | خارج البلاطو

مباشرة بعد زيارته لمنزل بنكيران..أخنوش يطير إلى العيون و الداخلة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

حصري : بن كيران لأخنوش: طلقنا الفراجة ..إلى بغيتي الوزاراء اللي كانوا عندكم خودوهم وخلّينا نتوكلوا على الله | بوليتيك
منذ 10 دقائق

حصري : بن كيران لأخنوش: طلقنا الفراجة ..إلى بغيتي الوزاراء اللي كانوا عندكم خودوهم وخلّينا نتوكلوا

بالصور : الدكاترة المعطلين يعتصمون بالأمانة العامة للحكومة بعد تراجع الوزير الداودي عن تعهداته | بوليتيك

بالصور : الدكاترة المعطلين يعتصمون بالأمانة العامة للحكومة بعد تراجع الوزير الداودي عن تعهداته

عصابة إجرامية خطيرة متخصصة في سرقة السيارات بأيت ملول..وها كيفاش كتم السرقة | حوادث و حقوق

عصابة إجرامية خطيرة متخصصة في سرقة السيارات بأيت ملول..وها كيفاش كتم السرقة

التعالي على القانون فين كيوصل.. شرطي يرسل سائق إلى السجن وها علاش | حوادث و حقوق

التعالي على القانون فين كيوصل.. شرطي يرسل سائق إلى السجن وها علاش

﻿ ﻿
اليوم 16:54 GMT

عاجل وبالصور.. مهاجر مغربي يضرم النار في جسده أمام السفارة المغربية بالعاصمة الإسبانية مدريد..وهذه هي التفاصيل

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.