بالصور : عزيز أخنوش بمنزل رئيس الحكومة بن كيران بحضور نبيل بن عبد الله ﻿

حل قبل قليل رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش مرفوقا بوزير الصناعة والتجارة حفيظ العلمي بمنزل رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران لتقديم التعازي في وفاة والدته.

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حل قبل قليل رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش مرفوقا بوزير الصناعة والتجارة حفيظ العلمي بمنزل رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران لتقديم التعازي في وفاة والدته.

وكشفت مصادر مطلعة، أن الزيارة التي قام بها رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، هدفها الأساسي هو تقديم التعازي لرئيس الحكومة في والدته، بعد عودة أخنوش من زيارة لمدينتي الراشيدية ومراكش.

وأفاد ذات المصدر، أن وصول عزيز أخنوش إلى منزل بن كيران، صادف تواجد الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية نبيل بن عبد الله، الذي جاء هو الآخر مرفوقا بوفد عن حزبه لتقديم التعازي والمواساة لرئيس الحكومة في وفاة والدته.