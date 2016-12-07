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التلفزيون يرفض فيلما لعبد الرؤوف..وأعضاء اللجنة يصفقون له في تكريمه بمراكش

بتاريــخ : 7 دجنبر 2016 / 19:18 التلفزيون يرفض فيلما لعبد الرؤوف..وأعضاء اللجنة يصفقون له في تكريمه بمراكش | ثقافة و فنون
التلفزيون يرفض فيلما لعبد الرؤوف..وأعضاء اللجنة يصفقون له في تكريمه بمراكش
ربما هي الحكرة، أو عدم الثقة في موهبة فنية اسمها عبد الرؤوف، فقد علمت ''شوف تيفي'' من مصدر جيد الاطلاع أن دار البريهي رفضت مشروع فيلم للفنان الكبير عبد الرؤوف الذي كرم بمهرجان مراكش الدولي للفيلم.

شوف تيفي


ربما هي الحكرة، أو عدم الثقة في موهبة فنية اسمها عبد الرؤوف، فقد علمت "شوف تيفي" من مصدر جيد الاطلاع أن دار البريهي رفضت مشروع فيلم للفنان الكبير عبد الرؤوف الذي كرم بمهرجان مراكش الدولي للفيلم.

وأضاف المصدر ذاته أن بعض من الذين رفضوا مشروع الفيلم حضروا لأمسية التكريم، وفي نفس الوقت كانوا من بين الذين طبلوا له في منصة المهرجان بمراكش، والأدهى من هذا فقد كان سبب الرفض هو عدم قدرة عبد الرحيم التونسي على التمثيل. حيث عبر نفس المصدر عن استهجانه لهذا القرار واعتبره لا يمت بصلة لمبادئ الفن واحترام الآخر.

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‫شوف تيفي

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مراكش مهرجان عبد الرؤوف دار البريهي

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