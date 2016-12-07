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مؤلم وبالصورة..هذا هو الطفل الذي قتلته سيارة للنقل المدرسي بالبيضاء..تفاصيل مروعة وجديدة بخصوص الحادث

بتاريــخ : 7 دجنبر 2016 / 19:02 مؤلم وبالصورة..هذا هو الطفل الذي قتلته سيارة للنقل المدرسي بالبيضاء..تفاصيل مروعة وجديدة بخصوص الحادث | مجتمع
مؤلم وبالصورة..هذا هو الطفل الذي قتلته سيارة للنقل المدرسي بالبيضاء..تفاصيل مروعة وجديدة بخصوص الحادث
حصلت ''شوف تيفي'' على صورة الطفل الذي سقط اليوم الثلاثاء، جثة هامدة بحي النسيم بليساسفة بالبيضاء، بعد أن دهسته بطريقة مروعة سيارة للنقل المدرسي.


"شوف تيفي"

حصلت "شوف تيفي" على صورة الطفل الذي سقط اليوم الثلاثاء، جثة هامدة بحي النسيم بليساسفة بالبيضاء، بعد أن دهسته بطريقة مروعة سيارة للنقل المدرسي.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الهالك يحيى والبالغ قيد حياته سبع سنوات،خرج من منزل أسرته للبحث عن والدته وشقيقه، إلا أن سيارة للنقل المدرسي كانت تسير بسرعة جنونية قامت بدهسه وأردته قتيلا على الفور.

وأضاف المصدر ذاته بأن الهالك الذي يدرس بالقسم الثاني ابتدائي، تم نقل جثته إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجامعي ابن رشد، موضحا بأن المصالح الأمنية احتفظت بسائق سيارة النقل المدرسي من أجل التحقيق معه، بعد أن قام بتسليم نفسه عقب فراره من مكان الحادث.

 

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المغرب شوف تيفي الطفل جثة حي النسيم القسم الثاني

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