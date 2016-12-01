صَور مغامراته الجنسية في الهاتف ومشا ليه.. وهاشنو وقع ليه ﻿

خطير أن يسرق لك هاتفك النقال، والأخطر أن يسرق وهو يحمل صور وفيديوهات مخلة بالآداب، والتي قد تقودك للسجن ولو لم تكن أنت واضعها على الأنترنيت، لهذا وجب عليكم تحضيو راسكم مزيان.

شوف تيفي:

خطير أن يسرق لك هاتفك النقال، والأخطر أن يسرق وهو يحمل صور وفيديوهات مخلة بالآداب، والتي قد تقودك للسجن ولو لم تكن أنت واضعها على الأنترنيت، لهذا وجب عليكم تحضيو راسكم مزيان.

وقد تعرض شاب لسرقة محموله الذي كان يحمل على ذاكرته مجموعة من الصور والفيديوهات المخلة بالآداب والتي وصفت بالجنسية، والتي تفاجأ بوضعها على الأنترنيت بمواقع عالمية خاصة بالجنس، الشيء الذي جعل النيابة العامة ببني ملال تتابعه بتهمة الابتزاز وإنتاج وعرض أفلام خليعة، حيث تم الحكم عليه بسنة ونصف سجنا نافذا بالمحكمة الابتدائية ببني ملال.