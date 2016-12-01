خطير.. شوفو شحال ديال المخدرات لقاو في محطة القطار عين السبع بالبيضاء+صور ﻿

علمت ''شوف تيفي'' بأن المصالح الأمنية الموجودة بمحطة القطار عين السبع، تمكنت من إحباط عملية إدخال كمية كبيرة من مخدر الشيرا إلى العاصمة الاقتصادية.

"شوف تيفي"



علمت "شوف تيفي" بأن المصالح الأمنية الموجودة بمحطة القطار عين السبع، تمكنت من إحباط عملية إدخال كمية كبيرة من مخدر الشيرا إلى العاصمة الاقتصادية.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن مصالح الأمن، شكت في تصرفات شاب يحمل حقيبتين كبيرتين، ليتم تصفيده بعد الكشف عن هويته وتفتيشهما حيث تم العثور بداخلهما على أكثر من 100 صفيحة من مخدر الشيرا.

وأضاف المصدر ذاته بأن الموقوف وهو من مواليد سنة 1996 ، والذي ينحدر من مدينة القصر الكبير، اعترف خلال التحقيق معه بأنه حل بالبيضاء لتسليم هذه الكمية لأحد الأشخاص الموجود على مستوى حي للا مريم بمنطقة مولاي رشيد.