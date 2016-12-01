 عاجل و بعد 5 أشهر.. ها شحال عرضات شركة التأمين على أب الطفلة لي قتلتها فيلة بالرباط ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

اجتماع بين وزير الداخلية المغربي ونظيره الإسباني بحضور مسؤولين أمنيين سامين من البلدين | بوليتيك

اجتماع بين وزير الداخلية المغربي ونظيره الإسباني بحضور مسؤولين أمنيين سامين من البلدين

خطير.. شوفو شحال ديال المخدرات لقاو في محطة القطار عين السبع بالبيضاء+صور | حوادث و حقوق

خطير.. شوفو شحال ديال المخدرات لقاو في محطة القطار عين السبع بالبيضاء+صور

عاجل و بعد 5 أشهر.. ها شحال عرضات شركة التأمين على أب الطفلة لي قتلتها فيلة بالرباط | مجتمع

عاجل و بعد 5 أشهر.. ها شحال عرضات شركة التأمين على أب الطفلة لي قتلتها فيلة بالرباط

صادم و بالفيديو: مجموعتان من النشطاء المغاربة تزوران إسرائيل بعد عودة الوفد الأول | بوليتيك

صادم و بالفيديو: مجموعتان من النشطاء المغاربة تزوران إسرائيل بعد عودة الوفد الأول

أخطر مجرم في المدينة القديمة الملقب بـ الشمكار يروع المواطنين بواسطة سيف..وها شنو وقع ليه | حوادث و حقوق

أخطر مجرم في المدينة القديمة الملقب بـ ''الشمكار'' يروع المواطنين بواسطة سيف..وها شنو وقع ليه

بالصور:المغربية التي قضت ليلة حمراء مع كريستيانو تتعرى من جديد | مجتمع

بالصور:المغربية التي قضت ليلة حمراء مع كريستيانو تتعرى من جديد

عاجل وبالصور.. مهاجر مغربي يضرم النار في جسده أمام السفارة المغربية بالعاصمة الإسبانية مدريد..وهذه هي التفاصيل | دولي

عاجل وبالصور.. مهاجر مغربي يضرم النار في جسده أمام السفارة المغربية بالعاصمة الإسبانية مدريد..وهذه

فيديو جد خطير.. سيناريو واقعة البيضاء يتكرر: زوج شفارة شرملو كارديان وسرقوه في مراكش.. وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

فيديو جد خطير.. سيناريو واقعة البيضاء يتكرر: زوج شفارة شرملو كارديان وسرقوه في مراكش.. وهذه هي

مثير.. هذا هو التسجيل الذي بحث عنه الجميع: مقدم يهدد مواطن بالقنيطرة بنادم غادي نطحن مو | مجتمع

مثير.. هذا هو التسجيل الذي بحث عنه الجميع: ''مقدم'' يهدد مواطن بالقنيطرة ''بنادم غادي نطحن مو''

مهرجان مراكش.. وسياسة الإقصاء الممنهج!

عاجل و بعد 5 أشهر.. ها شحال عرضات شركة التأمين على أب الطفلة لي قتلتها فيلة بالرباط

بتاريــخ : 7 دجنبر 2016 / 18:32 عاجل و بعد 5 أشهر.. ها شحال عرضات شركة التأمين على أب الطفلة لي قتلتها فيلة بالرباط | مجتمع
عاجل و بعد 5 أشهر.. ها شحال عرضات شركة التأمين على أب الطفلة لي قتلتها فيلة بالرباط
بعد حوالي 5 أشهر على الواقعة،عرضت شركة التأمين على أب الطفلة الصغيرة ضحية الفيلة بحديقة الرباط مبلغ 70 ألف درهم، لكن الأب رفض المبلغ المقدم من طرف الشركة.

شوف تيفي:

بعد حوالي 5 أشهر على الواقعة،عرضت شركة التأمين على أب الطفلة الصغيرة ضحية الفيلة بحديقة الرباط مبلغ 70 ألف درهم، لكن الأب رفض المبلغ المقدم من طرف الشركة.

وكانت الطفلة الصغيرة قد لقيت حتفها في مشهد صادم ومؤثر في حديقة الرباط شهر يوليوز الماضي، عندما كانت تتجول رفقة والدها بجانب المكان الذي توجد فيه الفيلة والتي ضربت الطفلة بقطعة حجر فقدت الوعي على إثرها وتوفيت بعد ذلك.



إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

حديقة الرباط تأمين طفلة شركة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

بالصور:المغربية التي قضت ليلة حمراء مع كريستيانو تتعرى من جديد | مجتمع

بالصور:المغربية التي قضت ليلة حمراء مع كريستيانو تتعرى من جديد

مثير.. هذا هو التسجيل الذي بحث عنه الجميع: مقدم يهدد مواطن بالقنيطرة بنادم غادي نطحن مو | مجتمع

مثير.. هذا هو التسجيل الذي بحث عنه الجميع: ''مقدم'' يهدد مواطن بالقنيطرة ''بنادم غادي نطحن مو''

فضيحة.. توزيع كتب للتبشير بالدين المسيحي أمام مؤسسات تعليمية بالفنيدق+صور | مجتمع

فضيحة.. توزيع كتب للتبشير بالدين المسيحي أمام مؤسسات تعليمية بالفنيدق+صور

بوجه مكشوف..المثلي المغربي آدم يتحدى الجميع و هذه رسالته للمغاربة | مجتمع

بوجه مكشوف..المثلي المغربي آدم يتحدى الجميع و هذه رسالته للمغاربة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

عندما يبكي الفنان المغربي..ممثل مشهور يتعرض للظلم و الحكرة..عندي كريمة من 2003 و معطاوهاش ليا أشنو ندير دابا واش نمشي نسعى..للمساعد(فيديو مؤثر) | بــووز
منذ 39 دقيقة

عندما يبكي الفنان المغربي..ممثل مشهور يتعرض للظلم و الحكرة..عندي كريمة من 2003 و معطاوهاش ليا أشنو ندير دابا واش نمشي نسعى..للمساعد(فيديو مؤثر)

أقوى رد من عادل الميلودي على لباس سناء عكرود و منى فتو في المهرجان الدولي للسينما بمراكش‎ | قنوات أخرى

أقوى رد من عادل الميلودي على لباس سناء عكرود و منى فتو في المهرجان الدولي للسينما بمراكش‎

فيديو .. قناة جزائرية تسخر من مهزلة منتدى الاستثمار الافريقي‎ | قنوات أخرى

فيديو .. قناة جزائرية تسخر من مهزلة ''منتدى الاستثمار الافريقي''‎

بالفيديو..المغرب يستقبل سيارات ذكية بداية 2017 من اليابان‎ | قنوات أخرى

بالفيديو..المغرب يستقبل سيارات ذكية بداية 2017 من اليابان‎

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

اجتماع بين وزير الداخلية المغربي ونظيره الإسباني بحضور مسؤولين أمنيين سامين من البلدين | بوليتيك
منذ 2 دقائق

اجتماع بين وزير الداخلية المغربي ونظيره الإسباني بحضور مسؤولين أمنيين سامين من البلدين

خطير.. شوفو شحال ديال المخدرات لقاو في محطة القطار عين السبع بالبيضاء+صور | حوادث و حقوق

خطير.. شوفو شحال ديال المخدرات لقاو في محطة القطار عين السبع بالبيضاء+صور

عاجل و بعد 5 أشهر.. ها شحال عرضات شركة التأمين على أب الطفلة لي قتلتها فيلة بالرباط | مجتمع

عاجل و بعد 5 أشهر.. ها شحال عرضات شركة التأمين على أب الطفلة لي قتلتها فيلة بالرباط

صادم و بالفيديو: مجموعتان من النشطاء المغاربة تزوران إسرائيل بعد عودة الوفد الأول | بوليتيك

صادم و بالفيديو: مجموعتان من النشطاء المغاربة تزوران إسرائيل بعد عودة الوفد الأول

﻿ ﻿
اليوم 16:54 GMT

عاجل وبالصور.. مهاجر مغربي يضرم النار في جسده أمام السفارة المغربية بالعاصمة الإسبانية مدريد..وهذه هي التفاصيل

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.