عاجل و بعد 5 أشهر.. ها شحال عرضات شركة التأمين على أب الطفلة لي قتلتها فيلة بالرباط ﻿

بعد حوالي 5 أشهر على الواقعة،عرضت شركة التأمين على أب الطفلة الصغيرة ضحية الفيلة بحديقة الرباط مبلغ 70 ألف درهم، لكن الأب رفض المبلغ المقدم من طرف الشركة.

شوف تيفي:

بعد حوالي 5 أشهر على الواقعة،عرضت شركة التأمين على أب الطفلة الصغيرة ضحية الفيلة بحديقة الرباط مبلغ 70 ألف درهم، لكن الأب رفض المبلغ المقدم من طرف الشركة.

وكانت الطفلة الصغيرة قد لقيت حتفها في مشهد صادم ومؤثر في حديقة الرباط شهر يوليوز الماضي، عندما كانت تتجول رفقة والدها بجانب المكان الذي توجد فيه الفيلة والتي ضربت الطفلة بقطعة حجر فقدت الوعي على إثرها وتوفيت بعد ذلك.





