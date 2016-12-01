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صادم و بالفيديو: مجموعتان من النشطاء المغاربة تزوران إسرائيل بعد عودة الوفد الأول

بتاريــخ : 7 دجنبر 2016 / 17:59 صادم و بالفيديو: مجموعتان من النشطاء المغاربة تزوران إسرائيل بعد عودة الوفد الأول | بوليتيك
صادم و بالفيديو: مجموعتان من النشطاء المغاربة تزوران إسرائيل بعد عودة الوفد الأول
علمت ''شوف تيفي'' أن وفدين من النشطاء الحقوقيين والسياسيين المغاربة يستعدون للسفر إلى إسرائيل، الأول في نهاية شهر دجنبر الجاري والثانية أواسط يناير المقبل من السنة القادمة.

شوف تيفي


علمت "شوف تيفي" أن وفدين من النشطاء الحقوقيين والسياسيين المغاربة يستعدون للسفر إلى إسرائيل، الأول في نهاية شهر دجنبر الجاري والثانية أواسط يناير المقبل من السنة القادمة.

وأكد عبد الله الفرياضي عضو الوفد الذي عاد إلى أرض الوطن يوم الإثنين الماضي بعد زيارة إستغرقت أسبوعا كاملا بإسرائيل رفقة 16 فردا من أصدقائه، حيث ستسافر مجموعتين جديدتين تتكونان من نشطاء سياسيين وثقافيين وباحثين أكاديميين إلى إسرائيل في الأيام القليلة المقبلة، بهدف عقد لقاءات مع مسؤولين سياسيين وجمعويين.

وأضاف الفرياضي، أن المجموعة الأولى ستقضي رأس السنة الميلادية بإسرائيل، حيث ستحط الرحال بمطار تل أبيب يوم 28 دجنبر الجاري، فيما المجموعة الثانية ستسافر منتصف يناير من السنة المقبلة.

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