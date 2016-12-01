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أخطر مجرم في المدينة القديمة الملقب بـ ''الشمكار'' يروع المواطنين بواسطة سيف..وها شنو وقع ليه

بتاريــخ : 7 دجنبر 2016 / 17:30 أخطر مجرم في المدينة القديمة الملقب بـ الشمكار يروع المواطنين بواسطة سيف..وها شنو وقع ليه | حوادث و حقوق
أخطر مجرم في المدينة القديمة الملقب بـ ''الشمكار'' يروع المواطنين بواسطة سيف..وها شنو وقع ليه
علمت ''شوف تيفي'' بأن عناصر الفرقة السياحية أنفا بالبيضاء مؤازرين برجال شرطة من دائرة السور الجديد، تمكنوا قبل قليل، من إنهاء النشاط الإجرامي لأخطر مجرم بالمدينة القديمة.

"شوف تيفي"



علمت "شوف تيفي" بأن عناصر الفرقة السياحية أنفا بالبيضاء مؤازرين برجال شرطة من دائرة السور الجديد، تمكنوا قبل قليل، من إنهاء النشاط الإجرامي لأخطر مجرم بالمدينة القديمة.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن المعني بالأمر الذي يدعى "رضى" وملقب بـ "الشمكار"، هدد منذ ليلة أمس حياة المواطنين، وروع ساكنة المدينة القديمة من خلال اعتراض سبيلهم وتعنيفهم بواسطة سيف من الحجم الكبير.

وأضاف المصدر ذاته بأن فرقة الصقور وسيارتين للشرطة، قامتا ليلة أمس وصباح اليوم بحملات تمشيطية لاعتقال هذا المجرم، عقب توصلها بمجموعة من الشكايات التي تكشف بتعرضهم للاعتداء والتعنيف.

وأوضح ذات المصدر بأن ضحايا "الشمكار" يتواجدون في هذه اللحظات أمام دائرة السور الجديد مباشرة بعد علمهم باعتقاله.

 

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المغرب شوف تيفي الشمكار الفرقة السياحية النشاط الإجرامي حملات تمشيطية

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