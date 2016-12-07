بالصور:المغربية التي قضت ليلة حمراء مع كريستيانو تتعرى من جديد ﻿

عادت المغربية أمال صابر التي تعيش بإسبانيا لإثارة الجدل من جديد اليوم الأربعاء، عبر صورة نشرتها تبدو من خلال عارية كما سبق و قامت به على غلاف إحدى المجلات الاسبانية.

شوف تيفي

عادت المغربية أمال صابر التي تعيش بإسبانيا لإثارة الجدل من جديد اليوم الأربعاء، عبر صورة نشرتها تبدو من خلال عارية كما سبق و قامت به على غلاف إحدى المجلات الاسبانية.

و تنشر أمال التي سبق و كشفت لمجلة إنترفيو الاسبانية عن قضائها ليلة في أحضان الدون كريستياو رونالدو ،صورها و هي مجردة من ملابسها و فيديوهات مباشرة عبر حائطها الفايسبوكي تستعيد من خلالها ليلتها مع الدون كريستيانو.

و تلقى فيديوهات و صور المغربية التي تنحدر من الناظور،تفاعلا كبيرا من طرف المغاربة خصوصا منهم عشاق رونالدو.