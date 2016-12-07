بالصور:المغربية التي قضت ليلة حمراء مع كريستيانو تتعرى من جديد ﻿

شوف تيفي
عادت المغربية أمال صابر التي تعيش بإسبانيا لإثارة الجدل من جديد اليوم الأربعاء، عبر صورة نشرتها تبدو من خلال عارية كما سبق و قامت به على غلاف إحدى المجلات الاسبانية.
و تنشر أمال التي سبق و كشفت لمجلة إنترفيو الاسبانية عن قضائها ليلة في أحضان الدون كريستياو رونالدو ،صورها و هي مجردة من ملابسها و فيديوهات مباشرة عبر حائطها الفايسبوكي تستعيد من خلالها ليلتها مع الدون كريستيانو.
و تلقى فيديوهات و صور المغربية التي تنحدر من الناظور،تفاعلا كبيرا من طرف المغاربة خصوصا منهم عشاق رونالدو.
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