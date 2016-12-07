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عاجل وبالصور.. مهاجر مغربي يضرم النار في جسده أمام السفارة المغربية بالعاصمة الإسبانية مدريد..وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 7 دجنبر 2016 / 16:54 عاجل وبالصور.. مهاجر مغربي يضرم النار في جسده أمام السفارة المغربية بالعاصمة الإسبانية مدريد..وهذه هي التفاصيل | دولي
عاجل وبالصور.. مهاجر مغربي يضرم النار في جسده أمام السفارة المغربية بالعاصمة الإسبانية مدريد..وهذه هي التفاصيل
علمت ''شوف تيفي'' بأن مهاجرا مغربيا، قام اليوم الأربعاء، بإضرام النار في جسده أمام السفارة المغربية بالعاصمة الإسبانية مدريد.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" بأن مهاجرا مغربيا، قام اليوم الأربعاء، بإضرام النار في جسده أمام السفارة المغربية بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وحسب مصدر "شوف تيفي"فإن هذا المهاجر المغربي المدعو "مصطفى.ي" والبالغ من العمر 50 عاما، أضرم النار في جسده لشعوره حسب اعتقاده بالحكرة، لعدم قيام السفير المغربي بحل مشاكله مع السلطات الإسبانية بخصوص أوراق إقامته.

وأضاف المصدر ذاته بأن هذا المهاجر المغربي، جردته السلطات الاسبانية، أخيرا، من أوراق الإقامة بعد 15 سنة من الإقامة الشرعية والمساهمة في صندوق الضمان الاجتماعي الإسباني، بدعوى إقامته بالمغرب لمدة فاقة 6 أشهر خلال الأزمة المالية التي كانت تمر منها البلاد، وهو الأمر الذي اعتبره "حكرة"، ليقرر اللجوء للسفارة المغربية التي لم تتفاعل مع قضيته.

وعلاقة بالموضوع، أكدت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان لـ "شوف تيفي" عن نيتها الدخول على الخط في هذه القضية من خلال إصدار بيان استنكاري.

مهاجر مغربي يضرم النار في جسده

مهاجر مغربي يضرم النار في جسده

 

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عاجل وبالصور.. مهاجر مغربي يضرم النار في جسده أمام السفارة المغربية بالعاصمة الإسبانية مدريد..وهذه هي التفاصيل

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