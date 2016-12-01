فيديو جد خطير.. سيناريو واقعة البيضاء يتكرر: زوج شفارة شرملو كارديان وسرقوه في مراكش.. وهذه هي التفاصيل ﻿

تعرض حارس للسيارات بحي المسيرة بمدينة مراكش، أخيرا، لاعتداء خطير من طرف لصين قاما بشرملته وسرقة مبلغ مالي مهم كان بحوزته.

"شوف تيفي"

تعرض حارس للسيارات بحي المسيرة بمدينة مراكش، أخيرا، لاعتداء خطير من طرف لصين قاما بشرملته وسرقة مبلغ مالي مهم كان بحوزته.

وحسب متداولي الفيديو الذي يكشف تفاصيل هذه الجريمة، فإن الضحية تفاجأ بهجوم شخصين يحملان السلاح الأبيض، واللذين قاما بطعنه وسرقة مبلغ مالي قدره 1300 درهم وهاتف نقال كان بحوزته.

وأوضح ناشروا الفيديو بأن أحد الجناة معروف بحي المسيرة بأفعاله الإجرامية وهو ملقب بـ بقنا"،وقد فتحت المصالح الأمنية بالمدينة الحمراء تحقيقا لاعتقاله.