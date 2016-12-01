مثير.. هذا هو التسجيل الذي بحث عنه الجميع: ''مقدم'' يهدد مواطن بالقنيطرة ''بنادم غادي نطحن مو'' ﻿

في جديد ما نشرته يومية المساء بخصوص وجود تسجيل صوتي لعون سلطة، هدد من خلاله مواطنين بالسجن، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي أمس الثلاثاء، هذا التسجيل الصوتي الكامل والذي تبلغ مدته دقيقتين و28 ثانية.

"شوف تيفي"

في جديد ما نشرته يومية المساء بخصوص وجود تسجيل صوتي لعون سلطة، هدد من خلاله مواطنين بالسجن، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي أمس الثلاثاء، هذا التسجيل الصوتي الكامل والذي تبلغ مدته دقيقتين و28 ثانية.

ويوضح التسجيل الصوتي الذي قد يكون مفبركا وهو عبارة عن مكالمة هاتفية، تهديد عون سلطة لأحد الأشخاص بالتسبب بسجن العديد من المواطنين الذين يرفضون الاستجابة لطلباته قائلا "بنادم غادي نطحن مو"

وحسب متداولي هذا التسجيل فإنه يعود لعون سلطة ينحدر من منطقة عين السبع بالمخاليف بالقنيطرة التي تضم تجمعات سكينة عشوائية.