صادم.. شخص مارس الجنس من الدبر على معاق لمدة شهرين بالبيضاء..وهذه هي التفاصيل ﻿

تمكنت مصالح أمن سيدي البرنوصي على إثر توصلها بشكاية تتعلق بهتك عرض شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، من إيقاف مشتبه فيه يبلغ من العمر 18 سنة، وتقديمه إلى العدالة بداية هذا الأسبوع.

"شوف تيفي"

تمكنت مصالح أمن سيدي البرنوصي على إثر توصلها بشكاية تتعلق بهتك عرض شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، من إيقاف مشتبه فيه يبلغ من العمر 18 سنة، وتقديمه إلى العدالة بداية هذا الأسبوع.



وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من المديرية العامة للأمن الوطني فإن الضحية، البالغ من العمر 18 سنة، صرح من خلال شكايته التي سجلها رفقة شقيقه على أنه كان ضحية هتك عرض من قبل شخص أدلى بمواصفاته، الأمر الذي استدعى القيام بأبحاث وتحريات قادت إلى توقيف المشتبه فيه، وهو من قاطنة رياض سيدي البرنوصي.



وأوضح المصدر ذاته بأن الموقوف اعترف على أنه كان يعمل على استدراج الضحية، علما أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى درج العمارة المجاورة لسكنه بنفس الإقامة ومارس عليه الجنس من دبره لمدة تزيد عن الشهرين.



وأمرت النيابة العامة المختصة بعد إشعارها بالنازلة بوضع المعني بالأمر تحت الحراسة النظرية من أجل البحث والتقديم، وعرض الضحية على الطبيب الشرعي.