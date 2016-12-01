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عاجل..سيارة للنقل المدرسي تقتل تلميذا في البيضاء.. وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 7 دجنبر 2016 / 15:58 عاجل..سيارة للنقل المدرسي تقتل تلميذا في البيضاء.. وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق
عاجل..سيارة للنقل المدرسي تقتل تلميذا في البيضاء.. وهذه هي التفاصيل
اهتز حي النسيم بليساسفة بالبيضاء قبل قليل، على وقع حادثة سير خطيرة، راح ضحيتها تلميذ بعد أن دهسته سيارة للنقل المدرسي.

"شوف تيفي"

اهتز حي النسيم بليساسفة بالبيضاء قبل قليل، على وقع حادثة سير خطيرة، راح ضحيتها تلميذ بعد أن دهسته سيارة للنقل المدرسي.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الهالك البالغ قيد حياته 10 سنوات، كان يحاول تجاوز الشارع عقب خروجه من مدرسة الفلاح الابتدائية، لتدهسه سيارة للنقل المدرسي بطريقة مروعة.

وأضاف المصدر ذاته بأن سيارة الإسعاف حلت بعين المكان لكن الطفل الهالك لفظ أنفاسه الأخيرة، بينما قامت المصالح الأمنية بالمعاينة وفتحت تحقيقا في الموضوع.

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المغرب شوف تيفي النقل المدرسي حادثة سير الشارع مدرسة الفلاح

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