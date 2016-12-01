عاجل..سيارة للنقل المدرسي تقتل تلميذا في البيضاء.. وهذه هي التفاصيل ﻿

"شوف تيفي"
اهتز حي النسيم بليساسفة بالبيضاء قبل قليل، على وقع حادثة سير خطيرة، راح ضحيتها تلميذ بعد أن دهسته سيارة للنقل المدرسي.
وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الهالك البالغ قيد حياته 10 سنوات، كان يحاول تجاوز الشارع عقب خروجه من مدرسة الفلاح الابتدائية، لتدهسه سيارة للنقل المدرسي بطريقة مروعة.
وأضاف المصدر ذاته بأن سيارة الإسعاف حلت بعين المكان لكن الطفل الهالك لفظ أنفاسه الأخيرة، بينما قامت المصالح الأمنية بالمعاينة وفتحت تحقيقا في الموضوع.
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