 انفراد.. أفراد عصابة بإنزكان تبتز مغاربة وخليجيين بنشر فيديوهات فاضحة لهم.. وهذه هي التفاصيل الصادمة ﻿
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انفراد.. أفراد عصابة بإنزكان تبتز مغاربة وخليجيين بنشر فيديوهات فاضحة لهم.. وهذه هي التفاصيل الصادمة | حوادث و حقوق

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انفراد.. أفراد عصابة بإنزكان تبتز مغاربة وخليجيين بنشر فيديوهات فاضحة لهم.. وهذه هي التفاصيل الصادمة

بتاريــخ : 7 دجنبر 2016 / 15:41 انفراد.. أفراد عصابة بإنزكان تبتز مغاربة وخليجيين بنشر فيديوهات فاضحة لهم.. وهذه هي التفاصيل الصادمة | حوادث و حقوق
انفراد.. أفراد عصابة بإنزكان تبتز مغاربة وخليجيين بنشر فيديوهات فاضحة لهم.. وهذه هي التفاصيل الصادمة
علمت ''شوف تيفي'' بأن مصالح الدرك الملكي بمنطقة القليعة التابعة لعمالة إنزكان، تمكنت أمس من اعتقال أربعة أشخاص، متورطين في ابتزاز مغاربة وخليجيين بنشر فيديوهات فاضحة لهم.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" بأن مصالح الدرك الملكي بمنطقة القليعة التابعة لعمالة إنزكان، تمكنت أمس من اعتقال أربعة أشخاص، متورطين في ابتزاز مغاربة وخليجيين بنشر فيديوهات فاضحة لهم.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن مصالح الدرك الملكي، توصلت بشكاية من أحد أبناء القليعة تفيد بأنه تعرض للابتزاز على يد شخص هدده بنشر صور وفيديوهات له في وضعيات مخلة بالحياء، لتتحرك هذه المصالح التي تمكنت من اعتقال المتورط الرئيسي في هذه القضية.

وأضاف المصدر ذاته بأن التحقيقات الأولية مع الموقوف، مكنت كذلك من اعتقال ثلاثة أشخاص آخرين تتراوح أعمارهم ما بين 20 و 25 سنة، بالإضافة إلى حجز هواتف وحواسيب بها فيديوهات وصور لمجموعة من الضحايا من بينهم مغاربة وخليجيين.

وأوضح ذات المصدر أن هذه العصابة الإجرامية، تقوم باستدراج الضحايا بالاعتماد على فيديوهات فتيات حسناوات، حيث يسقط هذا الضحية في الفخ ليجد نفسه بعد ذلك مطالبا بتقديم مبالغ مالية مهمة مقابل عدم نشر الفيديو الفاضح الذي ظهر به عاريا.

وأكد نفس المصدر بأن الموقوفين الأربعة،تم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معهم بإشراف من النيابة العامة.

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