 فضيحة.. توزيع كتب للتبشير بالدين المسيحي أمام مؤسسات تعليمية بالفنيدق+صور ﻿
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فضيحة.. توزيع كتب للتبشير بالدين المسيحي أمام مؤسسات تعليمية بالفنيدق+صور

بتاريــخ : 7 دجنبر 2016 / 15:28 فضيحة.. توزيع كتب للتبشير بالدين المسيحي أمام مؤسسات تعليمية بالفنيدق+صور | مجتمع
فضيحة.. توزيع كتب للتبشير بالدين المسيحي أمام مؤسسات تعليمية بالفنيدق+صور
نشرت صفحات فايسبوكية تطوانية اليوم الأربعاء، صور كتب مسيحية، مع معلومة تفيد بأن هناك من يقوم بتوزيعها أمام المؤسسات التعليمية بالفنيدق للتبشير بالدين المسيحي.

"شوف تيفي":

نشرت صفحات فايسبوكية تطوانية اليوم الأربعاء، صور كتب مسيحية، مع معلومة تفيد بأن هناك من يقوم بتوزيعها أمام المؤسسات التعليمية بالفنيدق للتبشير بالدين المسيحي.

وفور نشر هذه الصور، تفاعل نشطاء هذه الصفحات بشكل كبير، حيث طالب الجميع السلطات المحلية بالفنيدق بالتحرك السريع والتحقق من صحة توزيع هذه الكتب أمام المؤسسة التعليمية.

وأوضح آخرون في تفاعلهم بأن توزيع هذه الكتب أمام المؤسسات التعليمية، وخاصة الابتدائية، يعتبر خطرا على عقيدة التلاميذ التي قد تتأثر.

 

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