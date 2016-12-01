عاجل.. حضيو راسكم:العصابة الخطيرة التي تروع البيضاء ليلا تتزعمها فتاة وهذا ما وقع لآخر ضحية..تفاصيل مروعة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' بأن مسلسل الاعتداءات من طرف عصابة مكونة من ستة أشخاص على المواطنين ليلا بالبيضاء ما يزال مستمرا، حيث تعرض حوالي الساعة الخامسة صباحا من اليوم الأربعاء وسط المدينة شخص لاعتداء عنيف

"شوف تيفي"



علمت "شوف تيفي" بأن مسلسل الاعتداءات من طرف عصابة مكونة من ستة أشخاص على المواطنين ليلا بالبيضاء ما يزال مستمرا، حيث تعرض حوالي الساعة الخامسة صباحا من اليوم الأربعاء وسط المدينة شخص لاعتداء عنيف تم على إثره نقله إلى المستشفى في حالة خطيرة.

فحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الضحية الذي كان بـ "المْدينة"، وجد نفسه محاصرا من 6 أشخاص من بينهم فتاة، حيث تم توجيه العديد من الطعنات له بواسطة السلاح الأبيض، قبل أن يتم سرقة مبلغ 400 درهم وهاتف نقال كان بحوزته.

وأوضح المصدر ذاته بأن الضحية الغارق في دمائه توجه إلى أقرب مركز للشرطة، حيث تقدم بشكاية قبل أن يسقط مغشيا عليه، ليتم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.

وتجدر الإشارة إلى أن "شوف تيفي"، كشفت قبل ثلاثة أيام عن وجود أفراد هذه العصابة التي تستهدف فتيات الليل والأشخاص في حالة سكر عقب خروجهم من العلب الليلية.