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عاجل و بالصور..أشهر ممثل تركي يتعرض لحادثة سير و هذا ما وقع له

بتاريــخ : 7 دجنبر 2016 / 14:44 عاجل و بالصور..أشهر ممثل تركي يتعرض لحادثة سير و هذا ما وقع له | دولي
عاجل و بالصور..أشهر ممثل تركي يتعرض لحادثة سير و هذا ما وقع له
أفادت وسائل إعلام تركية اليوم الأربعاء،أن الممثل التركي الشهير كيفانش تاتليتوغ المعروف بمهند ،تعرض لحادثة سير بمدينة إسطنبول رفقة زوجته مصممة الأزياء باشاك ديزار في منطقة إتلار.

شوف تيفي

أفادت وسائل إعلام تركية اليوم الأربعاء،أن الممثل التركي الشهير كيفانش تاتليتوغ المعروف بمهند ،تعرض لحادثة سير بمدينة إسطنبول رفقة زوجته مصممة الأزياء باشاك ديزار في منطقة إتلار.

و وقعت الحادثة المرورية،حسب ذات المصادر بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها شوارع اسطنبول والتي عادة ما تعيق حركة السير، بعد تناول مهند وزوجته طعام الإفطار بأحد مطاعم منطقة إتلار، في اتجاه الساحل.

و كشفت ذات المصادر أن مهند لم يصب بأي أدى هو و زوجته بينما عبر عن غضبه من توافد الصحفيين على مكان الحادث.

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شوف تيفي المغرب مهند حادثة سير تركيا

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