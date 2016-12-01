حصري وبالفيديو : الأمن الخاص يعتدي على معاق ''موريزكو'' بطلب من طبيب المستعجلات ﻿

سجل مستشفى ابن رشد بمدينة الدار البيضاء حادث اعتداء جديد مساء أمس الثلاثاء , و ذلك عندما قامت عناصر الأمن الخاص بالمستشفى بطرد مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل ''غير مقبول'' من مستعجلات أكبر مستشفى

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر

سجل مستشفى ابن رشد بمدينة الدار البيضاء حادث اعتداء جديد مساء أمس الثلاثاء , و ذلك عندما قامت عناصر الأمن الخاص بالمستشفى بطرد مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل "غير مقبول" من مستعجلات أكبر مستشفى بالعاصمة الاقتصادية للمملكة.



و يظهر شريط خاص حصري لـ"شوف تيفي" تعرض مواطن مغربي مقعد للإهمال و الطرد من من لدن حراس الأمن بقسم المستعجلات , بعدما أمر طبيب بالمصلحة بإخراجه بالقوة , الشريط المؤثر الذي مواطنون حضروا الواقعة يظهر الرجل المعاق وهو ملقا على الأرض في حالة مزرية يستنجد من أجل تلقي العلاجات, وسط استنكار و استياء عارم من طرف المواطنين الذين تجمهروا حول الشخص المعاق و عبروا عن تعاطفهم معه .



مصادر "شوف تيفي" من داخل مستشفى ابن رشد , أكدت أن إدارة المستشفى اتصلت بعناصر الأمن الوطني من أجل القاء القبض على مصور شريط مماثل من زاوية أخرى و الذي بالفعل تم اعتقاله و اقتياده إلى مركز الشرطة في حين أفلحت القناة في الحصول على هذا الشريط المؤثر .