بالوثيقة : بعد إمام فاس..وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية توقف فقيها بتنغير عن الخطابة والإمامة بسبب ''الخروقات'' بتنغير ﻿

أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قرارا يقضي بتوقيف إمام مسجد ''واكليم'' بإقليم تنغير من الخطابة والإمامة بعد تقريرين للإمام المرشد ومتفقد المساجد الذين يؤكدان مخالفات للمعني بالأمر.

شوف تيفي

أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قرارا يقضي بتوقيف إمام مسجد "واكليم" بإقليم تنغير من الخطابة والإمامة بعد تقريرين للإمام المرشد ومتفقد المساجد الذين يؤكدان مخالفات للمعني بالأمر.

وحسب وثيقة القرار التي تتوفر "شوف تيفي" على نسخة منه، فتوقيف الإمام جاء عقب تقريرين وقفا على مجموعة من الإختلالات، تتجلى في ترك المعني بالأمر قراءة الحزب الراتب، والخروج من الصلاة بتسليمتين، والأذان مرة واحدة يوم الجمعة، وترك القنوت في صلاة الصبح والدعاء عقب الصلوات بالإضافة إلى تبخيس قيمة كل ماورد بكتاب دليل الإمام والخطيب والواعظ الذي صادق عليه المجلس العلمي الأعلى.

وأفادت ذات الوثيقة الموقعة من طرف الكاتب العام للوزارة بتفويض من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن القرار بتوقيف الإمام بني على عدم وفاءه بالإلتزام المصادق عليه سابقا بالإستقالة مما يسمى "برابطة أسرة أئمة المساجد الغير معترف بها"، وباحترام توابث الأمة وعدم الخوض في كل ما من شأنه المساس بها.

وفي ذات السياق، عهدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، إلى المندوب الإقليمي للشؤون الإسلامية بمدينة تنغير بتنفيذ القرار.