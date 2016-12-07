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بوجه مكشوف..المثلي المغربي آدم يتحدى الجميع و هذه رسالته للمغاربة

بتاريــخ : 7 دجنبر 2016 / 14:05 بوجه مكشوف..المثلي المغربي آدم يتحدى الجميع و هذه رسالته للمغاربة | مجتمع
بوجه مكشوف..المثلي المغربي آدم يتحدى الجميع و هذه رسالته للمغاربة
قبل أسبوعين من اليوم أصبح الشاب ''آدم لحلو'' الذي ينحدر من مدينة طنجة حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تعبيره عن مثليته الجنسية بوجه مكشوف من خلال صور مثيرة ينشرها عبر الفايسبوك

شوف تيفي

قبل أسبوعين من اليوم أصبح الشاب "آدم لحلو" الذي ينحدر من مدينة طنجة حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تعبيره عن مثليته الجنسية بوجه مكشوف من خلال صور مثيرة ينشرها عبر الفايسبوك

آدم وجه رسالة اليوم الأربعاء، إلى جميع المغاربة ممن ينتقدوه عبر تدوينة نشرها في حائطه الفايسبوكي،قائلا: نكون مثلي ماسوقكومش نكون كنبغي الحيوانات نكون لي بغيت غير .... انا عجبني راسي انا اجمل انسان فالكون و انت مال مك؟

و يضم الحساب الخاص بآدم فيديوهات سيلفي يلتقطها توضح جليا ميولاته الجنسية.

المثلي المغربي آدم

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شوف تيفي المغرب مثلي آدم وجه مكشوف

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