بوجه مكشوف..المثلي المغربي آدم يتحدى الجميع و هذه رسالته للمغاربة ﻿

قبل أسبوعين من اليوم أصبح الشاب ''آدم لحلو'' الذي ينحدر من مدينة طنجة حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تعبيره عن مثليته الجنسية بوجه مكشوف من خلال صور مثيرة ينشرها عبر الفايسبوك

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قبل أسبوعين من اليوم أصبح الشاب "آدم لحلو" الذي ينحدر من مدينة طنجة حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تعبيره عن مثليته الجنسية بوجه مكشوف من خلال صور مثيرة ينشرها عبر الفايسبوك

آدم وجه رسالة اليوم الأربعاء، إلى جميع المغاربة ممن ينتقدوه عبر تدوينة نشرها في حائطه الفايسبوكي،قائلا: نكون مثلي ماسوقكومش نكون كنبغي الحيوانات نكون لي بغيت غير .... انا عجبني راسي انا اجمل انسان فالكون و انت مال مك؟

و يضم الحساب الخاص بآدم فيديوهات سيلفي يلتقطها توضح جليا ميولاته الجنسية.