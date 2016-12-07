بالصور.. حميد شباط يتقدم وفد حزب الإستقلال لتقديم التعازي لرئيس الحكومة بن كيران بعد عودته من نشاط خارج الوطن ﻿

حل وفد عن اللجنة التنفيذية لحزب الإستقلال قبل قليل برئاسة الأمين العام للحزب حميد شباط، بمنزل رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران بمنزله الخاص بحي الليمون بالعاصمة الرباط، لتقديم العزاء في وفاة

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حل وفد عن اللجنة التنفيذية لحزب الإستقلال قبل قليل برئاسة الأمين العام للحزب حميد شباط، بمنزل رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران بمنزله الخاص بحي الليمون بالعاصمة الرباط، لتقديم العزاء في وفاة والدته "مفتاحة شامة الخزرجي".

وقام الوفد الاستقلالي بتقديم واجب العزاء إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران في وفاة والدته التي وافتها المنية عن عمر يناهز 91 عاما يوم الاثنين الماضي عقب صراع طويل مع المرض، حيث مثل حزب الإستقلال في الجنازة يوم أمس الوزير الأول السابق عباس الفاسي رفقة قياديين بالحزب.

وأفادت مصادر مطلعة، أن الزيارة التي قام بها حميد شباط اليوم لتقديم العزاء لبن كيران، جاءت مباشرة بعد عودته للمغرب بعد حضوره لنشاط خارج أرض الوطن.