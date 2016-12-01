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صادم.. تلميذ يغتصب زميله داخل مرحاض مؤسسة تعليمية بأكادير والوزارة الوصية توضح..وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 7 دجنبر 2016 / 13:34 صادم.. تلميذ يغتصب زميله داخل مرحاض مؤسسة تعليمية بأكادير والوزارة الوصية توضح..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق
صادم.. تلميذ يغتصب زميله داخل مرحاض مؤسسة تعليمية بأكادير والوزارة الوصية توضح..وهذه هي التفاصيل
لتنوير الرأي العام على إثر ما نشرته منابر إعلامية بخصوص تعرض تلميذ للاغتصاب، كشفت المديرية الإقليمية لأكادير إداوتنان، التابعة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، اليوم الأربعاء

"شوف تيفي"

 لتنوير الرأي العام على إثر ما نشرته منابر إعلامية بخصوص تعرض تلميذ للاغتصاب، كشفت المديرية الإقليمية لأكادير إداوتنان، التابعة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، اليوم الأربعاء، في بلاغ لها، بأن أم تلميذ يدرس بمؤسسة تعليمية بأكادير، قدمت شكاية للسلطات المختصة قصد مباشرة إجراءات البحث والتقصي القضائي للتوصل إلى حقيقة تعرض ابنها وهو تلميذ لاغتصاب من قبل زميله  بمرحاض مؤسسة ابن بطوطة.

وأوضح البلاغ الذي توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه، أنها باشرت تحرياتها حول النازلة، ولم يتبين لها وجود ما يؤكد وقوع الاغتصاب داخل المدرسة الابتدائية ابن بطوطة بمدينة أكادير.

وأضافت المديرية أن القضاء وحده كفيل بالكشف عن ملابسات الحادث وحيثياته ما دام الملف معروضا عليه، مؤكدة بأنها لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بكل حزم ومسؤولية في حق كل من تبثت مسؤوليته أو تقصيره الإداري أو التربوي في هذا الملف".

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المغرب شوف تيفي أكادير مؤسسة ابن بطوطة شكاية وزارة التربية الوطنية ابن بطوطة الملف

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