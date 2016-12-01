بالفيديو.. بعد 29 سنة من التفكير..الجزائر تُقلد المغرب و تُشيّد مسجدا شبيها بمسجد الحسن الثاني ﻿

لا يختلف اثنان أن الجارة الجزائر تسير على خطى المغرب في مجالات عديدة و تتجه نحو استقطاب استثمارات أجنبية وآخرها كانت افريقية قصد منافسة المغرب الذي يخطو بثبات نحو ديمقراطية نموذجية واستثنائية

شوف تيفي:م.غطاس

لا يختلف اثنان أن الجارة الجزائر تسير على خطى المغرب في مجالات عديدة و تتجه نحو استقطاب استثمارات أجنبية وآخرها كانت افريقية قصد منافسة المغرب الذي يخطو بثبات نحو ديمقراطية نموذجية واستثنائية بالمنطقة ،ومع نهاية هذه السنة تدشن الجارة الشرقية بعد سنوات من التفكير و التقليد مسجدها الذي أطلقت عليه "الأعظم "و هو مشروع جزائري مثير للجدل أراد من خلاله الرئيس الجزائري المقعد عبد العزيز بوتفليقة منافسة المغرب بعد 29 سنة على تشييد الملك الراحل الحسن الثاني أكبر مسجد في افريقيا "مسجد الحسن الثاني "والثالث عشر في العالم.



.المسجد الذي أصبح هدفه واضحا، يصنف حسب الجزائريين ،كونه أكبر مسجد في الجزائر العاصمة وأفريقيا وثالث أكبر مسجد في العالم بعد الحرم المكي و المسجد النبوي كما يروّجون، حيث يمتد على مساحة تفوق الـ200,000 متر مربع وبه أطول مئذنة في العالم بارتفاع يفوق 300 متر وتقدر مساحته 200,000 متر مربع ويطل على خليج الجزائر في حي المحمدية بشرق العاصمة الجزائر و سيتم تدشينه نهاية سنة 2016

و مع ذلك مسجد بوتفليقة الذي تحدى به الجزائريين بعد تجديد انتخابه لولاية ثانية عام 2004،يلقى انتقادات و معارضة كبيرة بعد تخصيص ميزانية تقدر ب 1,2 مليار يورو، "و التي وُصفت بالكبيرة ،حيث جر هذا المشروع غضب الجزائريين الذين عبروا عن استنكارهم لشييد مسجد بهذا الحجم و البلاد تحتاج إلى مرافق صحية مؤكدين أن في الجزائر مرضى بحاجة لعيادات ومستشفيات، وطلبة يحتاجون للمدارس وللجامعات وللوظائف بعد التخرج، إضافة إلى العمال والموظفين الذين يحتاجون لوسائل مواصلات أفضل تنقلهم إلى مقرات عملهم وتعود بهم إلى منازلهم، وأن بلاد المليون شهيد تزخر بمرضى ومحتاجين من كل نوع"

ومثل جميع المشروعات الكبرى التي تمولها الثروة النفطية في الجزائر، يعتمد بناء المسجد على الخبراء والعمالة الأجنبية، كما شارك مهندسو عمارة ألمان في تصميمه، وتولت شركة "كونستركشن انجرينج كوربوراشن" الصينية أعمال البناء، و مئات العمال الذين يعيشون في مساكن جاهزة بموقع العمل.



الحاصول التقليد ديال"كوبي كولي" مَكِصدقش و يبقى الأصل الأصل و الجزائر خاصها سنوات ضوئية باش توصل لتنمية المغرب.