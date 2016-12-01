 هذه هي حقيقة اعتراف سعد المجرد بالمثلية الجنسية للحصول على البراءة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

انفراد.. أفراد عصابة بإنزكان تبتز مغاربة وخليجيين بنشر فيديوهات فاضحة لهم.. وهذه هي التفاصيل الصادمة | حوادث و حقوق

انفراد.. أفراد عصابة بإنزكان تبتز مغاربة وخليجيين بنشر فيديوهات فاضحة لهم.. وهذه هي التفاصيل

فضيحة.. توزيع كتب للتبشير بالدين المسيحي أمام مؤسسات تعليمية بالفنيدق+صور | مجتمع

فضيحة.. توزيع كتب للتبشير بالدين المسيحي أمام مؤسسات تعليمية بالفنيدق+صور

عاجل.. حضيو راسكم:العصابة الخطيرة التي تروع البيضاء ليلا تتزعمها فتاة وهذا ما وقع لآخر ضحية..تفاصيل مروعة | حوادث و حقوق

عاجل.. حضيو راسكم:العصابة الخطيرة التي تروع البيضاء ليلا تتزعمها فتاة وهذا ما وقع لآخر ضحية..تفاصيل

عاجل و بالصور..أشهر ممثل تركي يتعرض لحادثة سير و هذا ما وقع له | دولي

عاجل و بالصور..أشهر ممثل تركي يتعرض لحادثة سير و هذا ما وقع له

حصري وبالفيديو : الأمن الخاص يعتدي على معاق موريزكو بطلب من طبيب المستعجلات | حوادث و حقوق

حصري وبالفيديو : الأمن الخاص يعتدي على معاق ''موريزكو'' بطلب من طبيب المستعجلات

بالوثيقة : بعد إمام فاس..وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية توقف فقيها بتنغير عن الخطابة والإمامة بسبب الخروقات بتنغير | بوليتيك

بالوثيقة : بعد إمام فاس..وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية توقف فقيها بتنغير عن الخطابة والإمامة

بوجه مكشوف..المثلي المغربي آدم يتحدى الجميع و هذه رسالته للمغاربة | مجتمع

بوجه مكشوف..المثلي المغربي آدم يتحدى الجميع و هذه رسالته للمغاربة

بالصور.. حميد شباط يتقدم وفد حزب الإستقلال لتقديم التعازي لرئيس الحكومة بن كيران بعد عودته من نشاط خارج الوطن | بوليتيك

بالصور.. حميد شباط يتقدم وفد حزب الإستقلال لتقديم التعازي لرئيس الحكومة بن كيران بعد عودته من نشاط

صادم.. تلميذ يغتصب زميله داخل مرحاض مؤسسة تعليمية بأكادير والوزارة الوصية توضح..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

صادم.. تلميذ يغتصب زميله داخل مرحاض مؤسسة تعليمية بأكادير والوزارة الوصية توضح..وهذه هي التفاصيل

مهرجان مراكش.. وسياسة الإقصاء الممنهج!

هذه هي حقيقة اعتراف سعد المجرد بالمثلية الجنسية للحصول على البراءة

بتاريــخ : 7 دجنبر 2016 / 13:10 هذه هي حقيقة اعتراف سعد المجرد بالمثلية الجنسية للحصول على البراءة | ثقافة و فنون
هذه هي حقيقة اعتراف سعد المجرد بالمثلية الجنسية للحصول على البراءة
في تناوله لجديد قضية سعد المجرد، أشار موقع '' القدس العربي'' اليوم الاثنين، أن شائعات غير دقيقة انتشرت على لمجرد، توضح لجوءه إلى حيلة للتخلص من تهمة الاغتصاب، حيث اعترف أثناء التحقيق بميوله الجنسي

"شوف تيفي"

في تناوله لجديد قضية سعد المجرد، أشار موقع " القدس العربي" اليوم الاثنين، أن شائعات غير دقيقة انتشرت على لمجرد، توضح لجوءه إلى حيلة للتخلص من تهمة الاغتصاب، حيث اعترف أثناء التحقيق بميوله الجنسي إلى أبناء جنسه مما قد ينهي الملف وينفي الاغتصاب.

وعلاقة بالموضوع، ربطت "شوف تيفي" الاتصال بمصدرها القريب من القضية، والذي أكد بأن ما تم تداوله بخصوص هذا الاعتراف، مجرد إشاعة أراد منها أشخاص استغلال قضية الفنان المغربي لتشويه سمعته .

وتجدر الإشارة إلى أن مصادر إعلامية عربية، كشفت في وقت سابق بأن محامي الفنان المغربي سعد لمجرد، توقع إطلاق سراح موكله قريباً بعد التسوية التي حدثت بينه وبين الإدعاء الأميركي، والتي تم بمقتضاها إسقاط تهمة الضرب والإعتداء الجنسي على الفتاة الأمريكية، وهو الأمر الذي أكد مصدر "شوف تيفي" بأنه مستحيل الوقوع خلال الأسبوعين المقبلين.

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي المثلية الجنسية الاغتصاب الاعتراف السمعة إطلاق سراح التسوية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل وحصري..خبر جد محزن بخصوص قضية سعد المجرد..وهذه هي التفاصيل | ثقافة و فنون

عاجل وحصري..خبر جد محزن بخصوص قضية سعد المجرد..وهذه هي التفاصيل

بالصورة..فایسبوکیون يشبهون سناء عكرود بحراس مرمى كرة القدم بعد مرورها على السجادة الحمراء بمهرجان مراکش | ثقافة و فنون

بالصورة..فایسبوکیون يشبهون سناء عكرود بحراس مرمى كرة القدم بعد مرورها على السجادة الحمراء بمهرجان مراکش

بالصورة:الداودية ترد على صورتها المثيرة قبل الشهرة التي خلقت جدلا عبر الفايسبوك | ثقافة و فنون

بالصورة:الداودية ترد على صورتها المثيرة قبل الشهرة التي خلقت جدلا عبر الفايسبوك

عصام كمال يعود لجمهوره بـأوكي | ثقافة و فنون

''عصام كمال'' يعود لجمهوره بـ''أوكي''

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو..إسقاط تمثال ذهبي لنتنياهو بعد ساعات فقط من نصبه في تل أبيب‎ | قنوات أخرى
منذ 22 دقيقة

فيديو..إسقاط تمثال ذهبي لنتنياهو بعد ساعات فقط من نصبه في تل أبيب‎

فيديو خطير.. شوفو شنو كاتاكلو حضي راسك من خبز ليكاتشريو | زووم

فيديو خطير.. شوفو شنو كاتاكلو حضي راسك من خبز ليكاتشريو

شوفو عصابة أشنو دارت فدرب غلف..الشفرة عاين باين(فيديو بكاميرا للمراقبة) | زووم

شوفو عصابة أشنو دارت فدرب غلف..الشفرة عاين باين(فيديو بكاميرا للمراقبة)

بالفيديو... شوهة عيد ميلاد مرجان بمدينة الجديدة‎ | زووم

بالفيديو... شوهة عيد ميلاد مرجان بمدينة الجديدة‎

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

انفراد.. أفراد عصابة بإنزكان تبتز مغاربة وخليجيين بنشر فيديوهات فاضحة لهم.. وهذه هي التفاصيل الصادمة | حوادث و حقوق
منذ 13 دقيقة

انفراد.. أفراد عصابة بإنزكان تبتز مغاربة وخليجيين بنشر فيديوهات فاضحة لهم.. وهذه هي التفاصيل

فضيحة.. توزيع كتب للتبشير بالدين المسيحي أمام مؤسسات تعليمية بالفنيدق+صور | مجتمع

فضيحة.. توزيع كتب للتبشير بالدين المسيحي أمام مؤسسات تعليمية بالفنيدق+صور

عاجل.. حضيو راسكم:العصابة الخطيرة التي تروع البيضاء ليلا تتزعمها فتاة وهذا ما وقع لآخر ضحية..تفاصيل مروعة | حوادث و حقوق

عاجل.. حضيو راسكم:العصابة الخطيرة التي تروع البيضاء ليلا تتزعمها فتاة وهذا ما وقع لآخر ضحية..تفاصيل

عاجل و بالصور..أشهر ممثل تركي يتعرض لحادثة سير و هذا ما وقع له | دولي

عاجل و بالصور..أشهر ممثل تركي يتعرض لحادثة سير و هذا ما وقع له

﻿ ﻿
اليوم 14:58 GMT

عاجل.. حضيو راسكم:العصابة الخطيرة التي تروع البيضاء ليلا تتزعمها فتاة وهذا ما وقع لآخر ضحية..تفاصيل مروعة

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.