هذه هي حقيقة اعتراف سعد المجرد بالمثلية الجنسية للحصول على البراءة ﻿

في تناوله لجديد قضية سعد المجرد، أشار موقع '' القدس العربي'' اليوم الاثنين، أن شائعات غير دقيقة انتشرت على لمجرد، توضح لجوءه إلى حيلة للتخلص من تهمة الاغتصاب، حيث اعترف أثناء التحقيق بميوله الجنسي

"شوف تيفي"



في تناوله لجديد قضية سعد المجرد، أشار موقع " القدس العربي" اليوم الاثنين، أن شائعات غير دقيقة انتشرت على لمجرد، توضح لجوءه إلى حيلة للتخلص من تهمة الاغتصاب، حيث اعترف أثناء التحقيق بميوله الجنسي إلى أبناء جنسه مما قد ينهي الملف وينفي الاغتصاب.

وعلاقة بالموضوع، ربطت "شوف تيفي" الاتصال بمصدرها القريب من القضية، والذي أكد بأن ما تم تداوله بخصوص هذا الاعتراف، مجرد إشاعة أراد منها أشخاص استغلال قضية الفنان المغربي لتشويه سمعته .

وتجدر الإشارة إلى أن مصادر إعلامية عربية، كشفت في وقت سابق بأن محامي الفنان المغربي سعد لمجرد، توقع إطلاق سراح موكله قريباً بعد التسوية التي حدثت بينه وبين الإدعاء الأميركي، والتي تم بمقتضاها إسقاط تهمة الضرب والإعتداء الجنسي على الفتاة الأمريكية، وهو الأمر الذي أكد مصدر "شوف تيفي" بأنه مستحيل الوقوع خلال الأسبوعين المقبلين.