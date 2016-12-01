زلزال قوي يهز إندونيسيا والحصيلة الأولى تشير إلى وقوع 97 قتيلا ﻿

وصلت حصيلة الزلزال الذي ضرب إقليم ''آتشيه'' بقوة 6.4 درجة على مقياس ريشتر إلى 97 قتيلا.

"شوف تيفي"

وصلت حصيلة الزلزال الذي ضرب إقليم "آتشيه" بقوة 6.4 درجة على مقياس ريشتر إلى 97 قتيلا.

وأعلنت وكالة الكوارث الوطنية بإندونيسيا، نشر الآلاف من عمال الإغاثة في المناطق المتضررة جراء الزلزال في الإقليم.

وأوضحت المصادر ذاتها بأن السلطات الإندونيسية لم تصدر حتى الآن تحذيرات من احتمالية حدوث موجات تسونامي عقب وقوع الزلزال القوي.

وأشارت وكالة الكوارث إلى أن عمليات الإغاثة جارية في الوقت الحالي لإنقاذ الأشخاص العالقين داخل المباني التي تدمرت بسبب الزلزال.