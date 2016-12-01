عاجل وحصري..خبر جد محزن بخصوص قضية سعد المجرد..وهذه هي التفاصيل ﻿

في جديد قضية الفنان المغربي سعد المجرد المعتقل بسجن ''فلوري'' بباريس''، علمت ''شوف تيفي'' من مصدر قريب من المحامي الذي يترأس الهيئة المكلفة بالدفاع عن الفتاة الفرنسية ''لورا بريول'' بأن هذه الأخيرة تنوي

"شوف تيفي"

في جديد قضية الفنان المغربي سعد المجرد المعتقل بسجن "فلوري" بباريس"، علمت "شوف تيفي" من مصدر قريب من المحامي الذي يترأس الهيئة المكلفة بالدفاع عن الفتاة الفرنسية "لورا بريول" بأن هذه الأخيرة تنوي خلال الأسبوع الجاري تقديم طلب لقاضي التحقيق للقيام بخبرة طبية تؤكد مخلفات العنف الذي تعرضت له على صحتها البدنية والنفسية.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الفتاة الفرنسية، قررت اتخاذ هذه الخطوة لأنها وحسب المحامي الخاص بها، أصبحت تعاني في الآونة الأخيرة من أعراض النسيان بالإضافة إلى معاناتها من الناحية النفسية.

وأوضح المصدر ذاته بأن تقديم "لورا بريول" لنتائج هذه الخبرة الطبية في ملفها سيعقد القضية أكثر على الفنان المغربي سعد المجرد الذي سيجد نفسه مرغما للبقاء أشهر أخرى داخل زنزانته بسجن "فلوري"، لأن هذه الخبرة ستمنع الفتاة من حضور المواجهة وستثبت تعرضها للتعنيف.

وأضاف ذات المصدر بأن قضية سعد المجرد ومع هذه الخطوة الجديدة للفتاة الفرنسية، ستعقد أكثر وستبخر آمال هيئة الدفاع عنه في الحصول على فرصة لإطلاق سراحه خلال الأسابيع المقبلة.