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الإمارات العربية المتحدة تقدم على إستثمارات ضخمة بالجزائر..

بتاريــخ : 7 دجنبر 2016 / 11:56 الإمارات العربية المتحدة تقدم على إستثمارات ضخمة بالجزائر.. | دولي
الإمارات العربية المتحدة تقدم على إستثمارات ضخمة بالجزائر..
إعمالا بمثل عدم وضع كل البيض في سلة واحدة، رفعت الإمارات العربية المتحدة من حجم إستثماراتها بالجارة الشرقية للمغرب الجزائر، بعد توقيع أكثر من 40 إتفاقية ومذكرة تفاهم تشمل الإقتصاد والسياحة

شوف تيفي

إعمالا بمثل عدم وضع كل البيض في سلة واحدة، رفعت الإمارات العربية المتحدة من حجم إستثماراتها بالجارة الشرقية للمغرب الجزائر، بعد توقيع أكثر من 40 إتفاقية ومذكرة تفاهم تشمل الإقتصاد والسياحة والاستثمار، بمبلغ مالي سيتجاوز 40 مليار دولار.

وكشفت مواقع إعلامية خليجية، أن العلاقات بين الجزائر والإمارات شهدت تحولا في الأشهر الأخيرة، وذلك بالنظر إلى حجم التمويلات التي ضختها في الاقتصاد الجزائري الذي يعاني الركود منذ إنخفاض أثمنة المحروقات بل دخل مرحلة "السكتة القلبية" وهو مايفسره سياسة التقشف التي أطلقتها الحكومة الجزائرية مؤخرا .

وتأتي الإستثمارات الإماراتية الضخمة الجديدة، خلافا للتوجه السائد لدى المسؤولين الإماراتيين منذ وقت طويل، حيث كان المغرب هو الدولة المفضلة للإماراتيين من اجل الإستثمار في إطار العلاقات السياسية القوية بين النظامين المغربي والإماراتي.

ولا يستبعد أن يحمل الموقف الجديد للإمارات، إرهاصات تغيير بدأ يطرأ على مكانة المغرب في العلاقات الخارجية للإمارات لصالح الجزائر رغم اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية واتفاقية الدفاع المشترك التي تجمع بين الرباط والدولة الخليجية، حيث أن الخطوة تم تفسيرها من طرف المتتبعين بكون صناع القرار في الإمارات العربية المتحدة يرغبون الإستثمار في دول مختلفة، "إعمالا بمبدأ عدم وضع كل البيض في سلة واحدة".

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