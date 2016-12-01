مثير وخطير..حضيو راسكم: شوفو شنو لقاو فكارو ماركيز بالمغرب+ فيديو ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مدته 46 ثانية، يُظهر عثور شخصين على خيط بلاستيكي ''سبيب'' داخل سيجارة من نوع ''ماركيز''.

"شوف تيفي"



تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مدته 46 ثانية، يُظهر عثور شخصين على خيط بلاستيكي "سبيب" داخل سيجارة من نوع "ماركيز".

وأوضح الشخصان بأنهما حاولا استخدام السيجارة من أجل لف "جوان حشيش" على حد تعبيرهما، لكنهما صدما من وجود

"السبيب" داخل السيجارة.

وتفاعل النشطاء بشكل كبير مع هذا الفيديو، حث عبر العديد من النشطاء عن غضبهم الشديد واستيائهم من وجود مثل هذه المواد داخل السيجارة، موضحين في الوقت ذاته بأن السم الذي يتواجد بهذه السجائر ومع وجود مواد أخرى مثل هذا "السبيب" قد تكون سببا في تعرض بعض المدمنين لها لمشاكل صحية.