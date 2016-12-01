''اتصالات المغرب'' تواصل الريادة ضمن أفضل 70 مقاولة ﻿

حافظت شركة ''اتصالات المغرب'' على تواجدها في لائحة أفضل 70 مقاولة في المسؤولية الاجتماعية للبلدان الناشئة أو النامية في التصنيف الذي تضعه وكالة Vigeo وذلك بعد انضمامها لهذا التصنيف الذي أطلق سنة 2015 , مما

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر

حافظت شركة "اتصالات المغرب" على تواجدها في لائحة أفضل 70 مقاولة في المسؤولية الاجتماعية للبلدان الناشئة أو النامية في التصنيف الذي تضعه وكالة Vigeo وذلك بعد انضمامها لهذا التصنيف الذي أطلق سنة 2015 , مما يبين الأهمية التي توليها "اتصالات المغرب" للتحديات الاجتماعية والمجتمعية والبيئية وتقدمها المستمر في هذا المجال.

وأكدت شركة "اتصالات المغرب" في بلاغ توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه اليوم الثلاثاء , أنها انخرطت منذ سنوات في نهج سياسة التنمية المستدامة التي يمكن تقسيمها إلى ثلاث توجهات أساسية , أولها تقليص الفجوة الرقمية وجعل تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات في متناول الجميع و دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمساهمة في رفاهية المواطنين والتصرف كشركة مسؤولة، تحترم المبادئ الأخلاقية، وتطبيق ممارسات الشفافية اتجاه جميع شركائها ومضاعفة الإجراءات للحد من تأثير أنشطتها على البيئة.

في إطار التصنيفات غير المالية الثالثة التي أُنجزت بالمغرب حتى اليوم يضيف ذات البلاغ ،فقد توجت وكالة Vigeoشركة "اتصالات المغرب" ثالث مرات كان آخرها "أفضل أداء في المسؤولية الاجتماعية للشركات2015 لتحقيقها أفضل أداء من حيث التحسين المتواصل لظروف الصحة و السالمة في الشغل، والتحكم في استهلاك الطاقة وخفض انبعاث الغازات الملوثة و كذلك التنمية و الولوج إلى منتجاتها وخدماتها فضال عن جودة التقارير الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية.

كما تم تتويج اتصالات المغرب كـ "أفضل أداء في المسؤولية الاجتماعية للشركات 2013 ،'' نظرا للتوجه الاستراتيجي الذي يتبناه مجلس إدارتها فيما يخص المسؤولية الاجتماعية للشركات، وسياستها في محاربة الفساد و إدراج المسؤولية الاجتماعية في نطاق التدقيق والرقابة الداخلية، وكذلك التقارير المنجزة حول المسؤولية الاجتماعية ، و التي تعتبر "واحدة من أفضل التقارير المنجزة في المنطقة" .

التتويج الثالث الذي كان سنة 2011 ك "أفضل أداء في المسؤولية الاجتماعية للشركات" وذلك تقديرا للجهود المبذولة في مجال مكافحة الفجوة الرقمية ومن حيث الأخلاقيات والوقاية من الفساد .

و خلال سنة 2012 ،احتلت اتصالات المغرب المرتبة العاشرة في مؤشر " ستاندرد آند بورس داو جونز ", ويضم هذا المؤشر 50 شركة عربية يتم تصنيفها حسب إنجازاتها بالنسبة لـ200 معيار بيئي واجتماعي إلى جانب الحكامة ويهدف المؤشر إلى قياس أداء الشركات التي أبانت عن تفوقها في مجالات المسؤولية البيئية والاجتماعية وحكامة المقاولات مقارنة بباقي الشركات بالمنطقة

وتم كذلك تميز «اتصالات المغرب" كـ " أفضل شركة من حيث الأداء" بالقارة الإفريقية، في جميع الفئات خلال نسخة 2012 من طرف" Or’d Cauris " نظرا للمجهودات التي قامت بها لتطوير تكنولوجيا العالم والاتصال في المنطقة وجعلها في متناول شريحة واسعة من المستعملين. كما انضمت اتصالات المغرب في سنة 2012 إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة. وبذلك فهي تلتزم بدعم وتعزيز المبادئ الأساسية للميثاق في مجالات حقوق الإنسان، وقانون العمل، وحماية البيئة ومكافحة الفساد وتقدم كل سنة تقريرا حول التقدم المنجز في هذا الصدد، الذي تقوم بنشر ه في الموقع الإلكتروني للميثاق العالمي وفي الموقع الإلكتروني للشركة.



وحصدت اتصالات المغرب في سنة 2014 لقب المسؤولية الاجتماعية من الاتحاد العام لمقاولات المغرب. ويعترف هذا اللقب بالتزام المقاولات في الدفاع عن المبادئ العالمية للمسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة وتعزيزها.

حري بالذكر أن قائمة " 70 سوقا ناشئة" لوكالة EIRIS-Vigeo ، تتويج 70 مقاولة من أصل 800 مقاولة مدرجة في البورصة بـ31 دولة ناشئة أو نامية، التي أعطتها الوكالة نقاطا عالية والتي أظهرت أفضل أداء في مجال المسؤولية الاجتماعية.