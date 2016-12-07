 مثير..للراغبات في الزواج : حساب فايسبوكي كيخطب وكيزوج المغربيات.. وها بشحال ديال الفلوس+صور ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

زلزال قوي يهز إندونيسيا والحصيلة الأولى تشير إلى وقوع 97 قتيلا | دولي

زلزال قوي يهز إندونيسيا والحصيلة الأولى تشير إلى وقوع 97 قتيلا

عاجل وحصري..خبر جد محزن بخصوص قضية سعد المجرد..وهذه هي التفاصيل | ثقافة و فنون

عاجل وحصري..خبر جد محزن بخصوص قضية سعد المجرد..وهذه هي التفاصيل

الإمارات العربية المتحدة تقدم على إستثمارات ضخمة بالجزائر.. | دولي

الإمارات العربية المتحدة تقدم على إستثمارات ضخمة بالجزائر..

مثير وخطير..حضيو راسكم: شوفو شنو لقاو فكارو ماركيز بالمغرب+ فيديو | حوادث و حقوق

مثير وخطير..حضيو راسكم: شوفو شنو لقاو فكارو ماركيز بالمغرب+ فيديو

اتصالات المغرب تواصل الريادة ضمن أفضل 70 مقاولة | اقتصاد

''اتصالات المغرب'' تواصل الريادة ضمن أفضل 70 مقاولة

مثير..للراغبات في الزواج : حساب فايسبوكي كيخطب وكيزوج المغربيات.. وها بشحال ديال الفلوس+صور | منوعات

مثير..للراغبات في الزواج : حساب فايسبوكي كيخطب وكيزوج المغربيات.. وها بشحال ديال الفلوس+صور

انتشال جثث أربعة مهاجرين سريين من إفريقيا جنوب الصحراء وإنقاذ 34 آخرين قبالة ساحل إقليم الحسيمة | حوادث و حقوق

انتشال جثث أربعة مهاجرين سريين من إفريقيا جنوب الصحراء وإنقاذ 34 آخرين قبالة ساحل إقليم الحسيمة

مؤلم وبالصور..ألماني يعنف سيدة مسلمة لأنها تضع الحجاب | دولي

مؤلم وبالصور..ألماني يعنف سيدة مسلمة لأنها تضع الحجاب

رجل أعمال وشقيق سياسي معروف يضع حدا لحياته ببندقية بضيعته بتارودانت | حوادث و حقوق

رجل أعمال وشقيق سياسي معروف يضع حدا لحياته ببندقية بضيعته بتارودانت

مهرجان مراكش.. وسياسة الإقصاء الممنهج!

مثير..للراغبات في الزواج : حساب فايسبوكي كيخطب وكيزوج المغربيات.. وها بشحال ديال الفلوس+صور

بتاريــخ : 7 دجنبر 2016 / 11:33 مثير..للراغبات في الزواج : حساب فايسبوكي كيخطب وكيزوج المغربيات.. وها بشحال ديال الفلوس+صور | منوعات
مثير..للراغبات في الزواج : حساب فايسبوكي كيخطب وكيزوج المغربيات.. وها بشحال ديال الفلوس+صور
ظهرت أخيرا حساب فايسبوكي يحمل اسم ''الخطابة أم أنس المغربية''، والتي تقوم بالبحث عن أزواج للمغربيات الراغبات في الزواج والعثور على شريك حياتهن.

"شوف تيفي"

ظهرت أخيرا حساب فايسبوكي يحمل اسم "الخطابة أم أنس المغربية"، والتي تقوم بالبحث عن أزواج للمغربيات الراغبات في الزواج والعثور على شريك حياتهن.

وأوضح هذا الحساب بأن على الراغبات في الحصول على شريك حياتهن إرسال صورة شخصية و200 درهم كعربون، ومواصفات شريك الحياة، مشيرة إلى أن المبلغ الكامل الذي يتم تقديمه من الراغبة في الزواج إذا ما حصلت على زوج فهو ألف درهم.

وفي بحث سريع داخل هذا الحساب المثير ، يظهر أن عدد الفتيات اللائي قمن بالانضمام إليه يبلغ أكثر من 3 الآف فتاة، تفاعلن بشكل كبير سواء من خلال التعليقات أو من خلال الإعجاب بهذه الفكرة، بينما اعتبرت أخريات الأمر عملية نصب يقوم بها هذا الحساب لاستغلال رغبة البعض في الزواج والبحث عن عريس...ولم يكشف الحساب المعلوم هل فعلا نجحت صاحبته في إيجاد عريس الغفلة للفتيات الباحثات عن زوج أم أن الأمر مجرد مناورة فايسبوكية ؟

الزواج

الزواج

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوفتيفي العنوسة أزواج شريك الحياة التعليقات عملية نصب

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

غريب..موظف بأكبر شركة لإنتاج الهواتف النقالة يسرق 5700 أيفون | منوعات

غريب..موظف بأكبر شركة لإنتاج الهواتف النقالة يسرق 5700 أيفون

إصلاحات تطلق لأول مرة بالمغرب الإصلاح السريع للهواتف الذكية واللوائح الإلكترونية | منوعات

''إصلاحات'' تطلق لأول مرة بالمغرب الإصلاح السريع للهواتف الذكية واللوائح الإلكترونية

فيديو مثير وطريف.. شوفو شنو وقع بين مستثمر مغربي ونيجيري على قبل بنانة بحضور الملك محمد السادس | منوعات

فيديو مثير وطريف.. شوفو شنو وقع بين مستثمر مغربي ونيجيري على قبل ''بنانة'' بحضور الملك محمد السادس

بالفيديو | فضيحة ماكياج العنف على دوزيم على قنوات عالمية وهذا هو تقرير CNN عنها | منوعات

بالفيديو | فضيحة ماكياج ''العنف '' على دوزيم على قنوات عالمية وهذا هو تقرير CNN عنها

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

عاجل هذا هو الفيديو الذي تسبب في توقيف الفقيه والخطيب محمد أبياط باحد مساجد فاس الأسبوع الماضي‎ | زووم
منذ 41 دقيقة

عاجل هذا هو الفيديو الذي تسبب في توقيف الفقيه والخطيب محمد أبياط باحد مساجد فاس الأسبوع الماضي‎

جماهير دينامو كييف تحرق العلم التركي أثناء مباراة كرة القدم | قنوات أخرى

جماهير دينامو كييف تحرق العلم التركي أثناء مباراة كرة القدم

تمثال ذهبي لنتنياهو يثير دهشة في إسرائيل‎ | قنوات أخرى

تمثال ذهبي لنتنياهو يثير دهشة في إسرائيل‎

إبتسام تسكت - منك ولا مني (حصرياً) | زووم

إبتسام تسكت - منك ولا مني (حصرياً)

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

زلزال قوي يهز إندونيسيا والحصيلة الأولى تشير إلى وقوع 97 قتيلا | دولي
منذ 32 دقيقة

زلزال قوي يهز إندونيسيا والحصيلة الأولى تشير إلى وقوع 97 قتيلا

عاجل وحصري..خبر جد محزن بخصوص قضية سعد المجرد..وهذه هي التفاصيل | ثقافة و فنون

عاجل وحصري..خبر جد محزن بخصوص قضية سعد المجرد..وهذه هي التفاصيل

الإمارات العربية المتحدة تقدم على إستثمارات ضخمة بالجزائر.. | دولي

الإمارات العربية المتحدة تقدم على إستثمارات ضخمة بالجزائر..

مثير وخطير..حضيو راسكم: شوفو شنو لقاو فكارو ماركيز بالمغرب+ فيديو | حوادث و حقوق

مثير وخطير..حضيو راسكم: شوفو شنو لقاو فكارو ماركيز بالمغرب+ فيديو

﻿ ﻿
اليوم 12:03 GMT

عاجل وحصري..خبر جد محزن بخصوص قضية سعد المجرد..وهذه هي التفاصيل

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.