مثير..للراغبات في الزواج : حساب فايسبوكي كيخطب وكيزوج المغربيات.. وها بشحال ديال الفلوس+صور ﻿

ظهرت أخيرا حساب فايسبوكي يحمل اسم ''الخطابة أم أنس المغربية''، والتي تقوم بالبحث عن أزواج للمغربيات الراغبات في الزواج والعثور على شريك حياتهن.

"شوف تيفي"



ظهرت أخيرا حساب فايسبوكي يحمل اسم "الخطابة أم أنس المغربية"، والتي تقوم بالبحث عن أزواج للمغربيات الراغبات في الزواج والعثور على شريك حياتهن.



وأوضح هذا الحساب بأن على الراغبات في الحصول على شريك حياتهن إرسال صورة شخصية و200 درهم كعربون، ومواصفات شريك الحياة، مشيرة إلى أن المبلغ الكامل الذي يتم تقديمه من الراغبة في الزواج إذا ما حصلت على زوج فهو ألف درهم.



وفي بحث سريع داخل هذا الحساب المثير ، يظهر أن عدد الفتيات اللائي قمن بالانضمام إليه يبلغ أكثر من 3 الآف فتاة، تفاعلن بشكل كبير سواء من خلال التعليقات أو من خلال الإعجاب بهذه الفكرة، بينما اعتبرت أخريات الأمر عملية نصب يقوم بها هذا الحساب لاستغلال رغبة البعض في الزواج والبحث عن عريس...ولم يكشف الحساب المعلوم هل فعلا نجحت صاحبته في إيجاد عريس الغفلة للفتيات الباحثات عن زوج أم أن الأمر مجرد مناورة فايسبوكية ؟