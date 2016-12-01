 انتشال جثث أربعة مهاجرين سريين من إفريقيا جنوب الصحراء وإنقاذ 34 آخرين قبالة ساحل إقليم الحسيمة ﻿
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انتشال جثث أربعة مهاجرين سريين من إفريقيا جنوب الصحراء وإنقاذ 34 آخرين قبالة ساحل إقليم الحسيمة

بتاريــخ : 7 دجنبر 2016 / 11:22 انتشال جثث أربعة مهاجرين سريين من إفريقيا جنوب الصحراء وإنقاذ 34 آخرين قبالة ساحل إقليم الحسيمة | حوادث و حقوق
انتشال جثث أربعة مهاجرين سريين من إفريقيا جنوب الصحراء وإنقاذ 34 آخرين قبالة ساحل إقليم الحسيمة
أفادت السلطات المحلية لإقليم الحسيمة بأنه تم، صباح اليوم الأربعاء، بتنسيق بين مصالح الدرك الملكي والبحرية الملكية والوقاية المدنية، انتشال جثت أربعة مهاجرين سريين منحدرين من دول إفريقيا جنوب

"شوف تيفي"+"و م ع"

 أفادت السلطات المحلية لإقليم الحسيمة بأنه تم، صباح اليوم الأربعاء، بتنسيق بين مصالح الدرك الملكي والبحرية الملكية والوقاية المدنية، انتشال جثت أربعة مهاجرين سريين منحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء وإنقاذ 34 آخرين، بينهم خمس نساء إحداهن حامل، بعد غرق القارب المطاطي الذي كانوا يستقلونه قبالة ساحل إقليم الحسيمة.

وأوضحت السلطات المحلية أنه تم فتح تحقيق من طرف المصالح المختصة، تحت إشراف النيابة العامة، لتحديد الظروف والملابسات التي تم فيها تنظيم عملية الهجرة هاته.

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