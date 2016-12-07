مؤلم وبالصور..ألماني يعنف سيدة مسلمة لأنها تضع الحجاب ﻿

نشرت الصحافة العالمية صباح اليوم الأربعاء، مجموعة من الصور المؤلمة والتي ظهر خلالها ألماني وهو يقوم بتعنيف سيدة تضع الحجاب.

"شوف تيفي"

نشرت الصحافة العالمية صباح اليوم الأربعاء، مجموعة من الصور المؤلمة والتي ظهر خلالها ألماني وهو يقوم بتعنيف سيدة تضع الحجاب.

وحسب المصادر ذاتها فإن هذا الشخص، هاجم السيدة المسلمة بمحطة المترو بمدينة برلين، من الخلف، ووجه لها رفسة قوية أسقطتها بطريقة مروعة على الأرض.

تجدر الإشارة إلى أن المسلمين بألمانيا، تعرضوا في الآونة الأخيرة للعديد من الاعتداءات وخاصة المسلمات اللائي يضعن الحجاب.