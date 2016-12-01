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رجل أعمال وشقيق سياسي معروف يضع حدا لحياته ببندقية بضيعته بتارودانت | حوادث و حقوق

رجل أعمال وشقيق سياسي معروف يضع حدا لحياته ببندقية بضيعته بتارودانت

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رجل أعمال وشقيق سياسي معروف يضع حدا لحياته ببندقية بضيعته بتارودانت

بتاريــخ : 7 دجنبر 2016 / 11:07 رجل أعمال وشقيق سياسي معروف يضع حدا لحياته ببندقية بضيعته بتارودانت | حوادث و حقوق
رجل أعمال وشقيق سياسي معروف يضع حدا لحياته ببندقية بضيعته بتارودانت
ووري يوم أمس الثلاثاء جثمان رجل أعمال وفلاح معروف بمنطقة أولاد تايمة التابعة ترابيا لعمالة تارودانت، بعد إطلاقه النار على نفسه من بندقية صيد على نفسه ، ليسقط جثة هامدة في مدة وجيزة بمنزله الكائن

شوف تيفي

ووري يوم أمس الثلاثاء جثمان رجل أعمال وفلاح معروف بمنطقة أولاد تايمة التابعة ترابيا لعمالة تارودانت، بعد إطلاقه النار على نفسه من بندقية صيد على نفسه ، ليسقط جثة هامدة في مدة وجيزة بمنزله الكائن بضيعته الفلاحية بالمنطقة المتواجدة بالزبيرات دوار اولاد سعيد.

وينحدر الهالك من أسرة معروفة بإشتغالها في المجال الزراعي والفلاحي بالإضافة إلى أنشطة تجارية أخرى، حيث أن شقيقه كان عضوا بمجلس جهة سوس ماسة، ورئيس جمعية متخصصة في إستيراد وتصدير الأنشطة الزراعية وتنظيم معارض فلاحية دولية بمدينة أكادير.

وأفاد مصدر قريب من العائلة، أن الهالك كان يعيش حالة عادية وطبيعية مع أسرته الصغيرة بضيعته بمنطقة الزبيرات، حيث صدم الأسرة وأقاربه ومعارفه من خطوة الإنتحار، الذي مازال لم تعرف بعد أسبابه الحقيقية بشكل واضح رغم تأويلات بعض الساكنة بالمنطقة، التي رجحت وفاته إلى مشاكل متعلقة بالإرث، خاصة وأنه لايعاني من مشاكل نفسية، وهو ماتسبعده العائلة الكبيرة للمنتحر.

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الإنتحار الفلاحة التأويلات الوفاة الهالك شوف تيفي

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