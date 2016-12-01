مؤلم.. شخص يقتل شقيقه الأكبر بتمارة بطريقة مروعة والسبب لا يصدق ﻿

"شوف تيفي"
اهتزت منطقة "ديور السبعين" بتمار ليلة الثلاثاء-الأربعاء، على وقع فاجعة حقيقية،بطلها شخص أقدم على قتل أخيه بطريقة مروعة.
وحسب مصادر محلية من تمارة فإن الجاني أقدم على قتل شقيقه الأكبر بسبب خلاف نشب بينهما على إثر خلاف سابق بين زوجيتهما، لتتطور الأمور إلى تبادل للضرب بين الأخوين، انتهى بتوجيه الشقيق الأصغر لشقيقه ثلاثة طعنات على مستوى القلب أسقطته على الأرض جثة هامدة غارقا في بحر من الدماء.
وأضافت المصادر ذاتها بأن الجاني وفور ارتكابه لجريمته، قام بتسليم نفسه للمصالح الأمنية، بينما تم نقل الضحية إلى مستودع الأموات.
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