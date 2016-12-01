عاجل..قصف إسرائيلي يتسبب في انفجارات قوية بسوريا ﻿

كشف موقع ''سبوتنيك'' الروسي الناطق باللغة العربية،قبل قليل في خبر عاجل، أن الإعلام الحربي السوري، اليوم الأربعاء، أفاد بأن انفجارات قوية ومتقطعة على مدى نصف ساعة نجمت عن القصف الإسرائيلي لمطار المزة

"شوف تيفي"



كشف موقع "سبوتنيك" الروسي الناطق باللغة العربية،قبل قليل في خبر عاجل، أن الإعلام الحربي السوري، اليوم الأربعاء، أفاد بأن انفجارات قوية ومتقطعة على مدى نصف ساعة نجمت عن القصف الإسرائيلي لمطار المزة بدمشق.

وأوضح الموقع ذاته بأن القصف استهدف مواقع عسكرية داخل المطار"، موضحا بأن الإعلام الحربي أشار إلى أن القصف الإسرائيلي للمطار نجمت عنه انفجارات قوية ومتقطعة على مدى نصف ساعة.



