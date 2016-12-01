غريب..موظف بأكبر شركة لإنتاج الهواتف النقالة يسرق 5700 أيفون ﻿

شوف تيفي:
قام موظف يعمل في القسم الخاص باختبار وتجربة المعدات في شركة "فوكسكون" خلال الفترة 2013-2014، بسرقة وبيع 5700 جهاز آيفون، وكان حينها سرق الآلاف من أجهزة أبل، حيث كانت الشركة تنتج في تلك الفترة هواتف آيفون 5 وآيفون 5 إس، وفقا لما ذكرته النيابة العام لوسائل إعلام أميركية.
وقام الموظف بسرقة آلاف الهواتف من خلال استغلال منصبه في الشركة التي اكتشفت هذه العملية الإجرامية بعد تدقيق داخلي ومن ثم بدأت التحقيق في اختفاء الأجهزة واكتشفت أن تساي هو من قام بالأمر وتم القاء القبض عليه.
ويتوقع أن يُحكم عليه بالسجن عشر سنوات في حال إثبات تهمة السرقة وخيانة الأمانة الموجهة إليه
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